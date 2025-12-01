Il Film del Mese: "Je suis l'Immaculée Conception"

Il film del mese / “Io sono l’Immacolata Concezione”

Saje Distribution invita il pubblico a scoprire il film "Je suis l'Immaculée Conception", una proiezione speciale in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre 2025 alle ore 20:00.

Il film sarà distribuito in centinaia di sale in Francia, offrendo a un ampio pubblico l’opportunità di riflettere sul significato spirituale dell’Immacolata Concezione e di approfondire la conoscenza della figura della Vergine Maria attraverso un racconto cinematografico coinvolgente e ispirante.

Questa iniziativa permette di unire arte e fede, celebrando insieme un momento importante del calendario liturgico e offrendo ai partecipanti un’occasione unica di vivere un’esperienza culturale e religiosa arricchente.

