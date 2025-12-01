 / Altre notizie

Altre notizie | 01 dicembre 2025, 06:00

Il Film del Mese: "Je suis l'Immaculée Conception"

Una proiezione speciale per celebrare l’Immacolata Concezione l’8 dicembre

Saje Distribution invita il pubblico a scoprire il film "Je suis l'Immaculée Conception", una proiezione speciale in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre 2025 alle ore 20:00.

Il film sarà distribuito in centinaia di sale in Francia, offrendo a un ampio pubblico l’opportunità di riflettere sul significato spirituale dell’Immacolata Concezione e di approfondire la conoscenza della figura della Vergine Maria attraverso un racconto cinematografico coinvolgente e ispirante.

Questa iniziativa permette di unire arte e fede, celebrando insieme un momento importante del calendario liturgico e offrendo ai partecipanti un’occasione unica di vivere un’esperienza culturale e religiosa arricchente.

https://diocese.mc/actualite/le-film-du-mois-je-suis-limmaculee-conception 

Redazione

