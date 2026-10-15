Monaco, il 21 ottobre alla Fnac lo Startup Meeting dedicato all’innovazione e all’imprenditoria

La Jeune Chambre Économique de Monaco, in collaborazione con Fnac Monaco, organizza mercoledì 21 ottobre, alle 18.30, lo Startup Meeting, un appuntamento dedicato all’innovazione, all’imprenditoria e alla condivisione di idee. L’incontro si svolgerà presso la Fnac Monaco, all’interno del Metropole Shopping Monte-Carlo.

L’iniziativa offrirà l’opportunità di conoscere da vicino le startup e gli imprenditori attivi nel Principato, scoprire i loro progetti e confrontarsi direttamente con i protagonisti dell’ecosistema imprenditoriale locale.

Nel corso della serata saranno allestiti stand dedicati a startup, incubatori e club imprenditoriali del territorio, con presentazioni di progetti innovativi sviluppati in diversi settori di attività. Il programma prevede inoltre momenti di networking tra imprenditori, partner e professionisti, favorendo lo scambio di esperienze, idee e nuove opportunità di collaborazione.

L’appuntamento è rivolto a imprenditori, aspiranti imprenditori, professionisti, studenti e a tutti coloro che desiderano conoscere le iniziative e le realtà che contribuiscono allo sviluppo economico del Principato.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione tramite la piattaforma Weezevent. L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati.

Per partecipare all’evento è possibile iscriversi gratuitamente al seguente link.