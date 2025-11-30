 / Altre notizie

Quando una vignetta vale come mille editoriali

A Monaco, Natale quest’anno é…Di Maggio

Il nostro collaboratore Danilo Paparelli, noto vignettista che ha firmato anche alcuni carri del Carnevale di Nizza, ha dedicato allo spettacolo monegasco per gli auguri di Natale, questa simpatica vignetta.

Sarà condotto da Ezio Greggio e Maurizio Di Maggio, una ragione in più non mancare all’evento.





Beppe Tassone

