Jonathan Tetelman in concerto all’Opéra de Monte-Carlo il 7 novembre con un recital alla Salle Garnier

L’Opéra de Monte-Carlo ospiterà sabato 7 novembre, alle ore 19, il recital del tenore Jonathan Tetelman, protagonista di una serata di gala nella prestigiosa cornice della Salle Garnier.

Tra le voci più apprezzate della nuova generazione di tenori, Tetelman si distingue per una vocalità potente e ricca di sfumature, particolarmente apprezzata nell’interpretazione dei grandi ruoli di Puccini, Verdi e del repertorio verista.

Accompagnato al pianoforte da James Michael Vaughan, l’artista proporrà un programma che attraversa diverse tradizioni musicali, dall’Italia alla Francia fino all’America Latina, offrendo al pubblico un percorso tra stili e sensibilità differenti.

James Michael Vaughan ©DR



Il repertorio comprenderà composizioni di Francesco Paolo Tosti e Ruggero Leoncavallo, accanto alle pagine di Gabriel Fauré e Claude Debussy, per arrivare alle melodie di Consuelo Velázquez e Carlos Gardel.

Un programma ricco di contrasti e sfumature, pensato per mettere in luce le diverse qualità vocali ed espressive del tenore, nell’atmosfera suggestiva della Salle Garnier.

Ulteriori informazioni e contenuti digitali dedicati al recital sono disponibili sul sito ufficiale dell’Opéra de Monte-Carlo, nella pagina riservata allo spettacolo.