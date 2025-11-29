Tartine et Chocolat incontra Monte‑Carlo Kids: una capsule dolce e raffinata

Per celebrare il primo anno di attività del marchio Monte‑Carlo Kids, Monte‑Carlo Société des Bains de Mer annuncia una collaborazione speciale con Tartine et Chocolat, rinomata maison francese di prêt‑à‑porter per bambini. Nasce così una capsule esclusiva, dolce e raffinata, pensata per combinare eleganza, comfort e stile per i più piccoli.
La collezione sarà disponibile a partire dal 6 dicembre presso il Drugstore Monte‑Carlo, 21 avenue Monte‑Carlo, nella boutique Tartine et Chocolat, 7 rue Grimaldi, oppure su richiesta scrivendo a: retail@sbm.mc.
Gli appassionati di moda per bambini e i collezionisti potranno così scoprire capi unici, ideali per celebrare questo anniversario speciale.
Questa iniziativa riflette l’impegno di Monte‑Carlo Société des Bains de Mer nel valorizzare creatività, eleganza e tradizione, offrendo esperienze esclusive per le famiglie e i più piccoli nel cuore del Principato.