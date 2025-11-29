Weekend tra i vigneti di Bellet: cantine aperte e degustazioni nella collina di Nizza



Il 29 e 30 novembre porte aperte nei Domaines dell’AOP Bellet: visite, musica, assaggi e panorami unici per scoprire una delle denominazioni più antiche di Francia.



Cantine aperte nelle colline di Nizza: l’AOP Bellet accoglie il pubblico

Sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, dalle 10 alle 18, i produttori dell’AOP Bellet aprono le porte dei loro vigneti per un fine settimana dedicato alla scoperta dei vini nizzardi.

L’ingresso è gratuito e non richiede prenotazione, salvo dove diversamente indicato.



L’iniziativa coinvolge alcuni dei nomi più rappresentativi dell’antica denominazione viticola della collina nizzarda: Château de Bellet, Château de Crémat, Clos Saint-Vincent, Domaine de la Source, Domaine de Vinceline, Domaine de Toasc, Domaine Saint-Jean, Collet de Bovis, oltre a Via Julia Augusta, che tuttavia resterà chiuso durante l’evento.



I visitatori potranno passeggiare tra i filari, scoprire i processi di vinificazione, degustare cuvée premiate e approfittare delle proposte gastronomiche organizzate in alcune tenute.





Il percorso tra i Domaines

Domaine de la Source

Prima tappa ideale, il Domaine de la Source accoglie i visitatori nel cuore di un paesaggio che domina la piana del Var, il Baou de Saint-Jeannet e il mare.

La famiglia Dalmasso guida alla scoperta dei suoi vini di terroir e delle cuvée monovitigno in serie limitata.

Indirizzo: 303 Chemin de Saquier, Nice — Tel.: +33 4 93 29 81 60 / +33 6 17 77 87 98 — Email: contact@domainedelasource.fr



Domaine de Vinceline

A pochi passi, la famiglia Dauby accoglie nel suo vigneto biologico per degustazioni in un’atmosfera familiare.

Per le Giornate Porte Aperte sono previsti musica dal vivo e socca cotta a legna, oltre alla possibilità di pranzare su prenotazione.

Indirizzo: 305 bis Chemin de Saquier, Nice — Tel.: +33 6 62 07 10 32 / +33 6 60 81 85 20 — Email: domaine.vinceline@gmail.com



Château de Bellet

Proseguendo verso nord si raggiunge lo storico Château de Bellet, un dominio sospeso tra mare e montagna.

Le sue cuvée d’eccellenza sono prodotte nel rispetto dell’ambiente e del carattere unico dei vitigni locali.

Indirizzo: 482 Chemin de Saquier, Nice — Tel.: +33 4 93 37 81 57 — Email: contact@chateaudebellet.com



Via Julia Augusta

Nicolas Cohendet firma vini eleganti e autentici, lavorati secondo tradizioni profonde e nel rispetto del suolo.

Attenzione: il domaine sarà eccezionalmente chiuso durante le giornate di apertura al pubblico.

Indirizzo: Saint-Roman de Bellet, Nice — Tel.: +33 6 08 07 65 65 — Email: viajulia@wanadoo.fr





Clos Saint-Vincent

Lungo il Chemin de Crémat si trova una delle aziende più note dell’AOP Bellet.

Le famiglie Sicardi e Sergi praticano agricoltura biologica e biodinamica, producendo vini di carattere.

Durante l’evento sarà disponibile piccola ristorazione.

Indirizzo: 516 Chemin de Crémat, Nice — Tel.: +33 4 92 15 12 69 — Email: contact@clostvincent.fr



Domaine Saint-Jean

Fondato da Nathalie Pacioselli e Jean-Patrick, accoglie il pubblico nel moderno chai inaugurato nel 2018.

Un’occasione per scoprire cuvée giovani ma già apprezzate e conoscere da vicino la passione dei proprietari.

Indirizzo: 34 Chemin de La Pouncia, Nice — Tel.: +33 6 08 28 08 74 — Email: saintjeanbellet@orange.fr



Château de Crémat e Domaine de Toasc

Il celebre Château de Crémat, noto anche per la sua storia affascinante e la sua architettura, propone degustazioni di cuvée biologiche.

Qui si trovano anche i vini del Domaine de Toasc, attualmente commercializzati nella stessa struttura.

Indirizzo: 442 Chemin de Crémat, Nice — Tel.: +33 4 92 15 12 15 — Email: contact@chateaucremat.com



Collet de Bovis

La visita può concludersi al Domaine du Fogolar, dove Jean Spizzo unisce arte e viticoltura ospitando mostre e spettacoli.

I suoi vini del Collet de Bovis raccontano una storia iniziata nel 1974.

Indirizzo: 370 Chemin de Crémat, Nice — Tel.: +33 4 93 37 82 52 / +33 6 14 76 09 71 — Email: jeanetmichele.spizzo@sfr.fr



Un weekend per scoprire un patrimonio unico

Le Giornate Porte Aperte dell’AOP Bellet rappresentano un’occasione rara per conoscere da vicino una delle denominazioni più antiche e più piccole di Francia, situata interamente nel territorio del Comune di Nizza.

Tra degustazioni, incontri con i produttori e scorci mozzafiato, il weekend del 29 e 30 novembre si annuncia come un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi.





