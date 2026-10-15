“Breakfast in Riviera” sbarca al TTG di Rimini: CNA rilancia la colazione mediterranea come motore del turismo

Da Sanremo al palcoscenico internazionale del turismo. “Breakfast in Riviera – L’Arte dell’Ospitalità e della Colazione Mediterranea delle Due Riviere” è stato presentato quest’oggi al TTG Travel Experience di Rimini, uno dei principali appuntamenti dedicati al settore turistico, confermando l’ambizione di un progetto nato nel Ponente ligure e destinato a guardare oltre i confini territoriali. Dopo il primo appuntamento organizzato lo scorso settembre all’Hotel Nazionale di Sanremo, l’iniziativa promossa da CNA Imperia prosegue il proprio percorso di promozione, con l’obiettivo di trasformare la colazione alberghiera in uno strumento di valorizzazione delle produzioni locali, dell’artigianato alimentare e dell’identità delle due Riviere, quella ligure e quella della Costa Azzurra.

La presentazione di Rimini rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di crescita dell’iniziativa, che punta a coinvolgere strutture ricettive, imprese artigiane, produttori agroalimentari, istituzioni e mondo della formazione. Al centro c’è l’idea di fare della prima colazione un’esperienza autentica, capace di raccontare il territorio attraverso i suoi sapori, offrendo agli ospiti qualcosa di più di un semplice servizio alberghiero. Alla presentazione erano presenti le massime cariche di CNA Imperia, CNA Liguria e CNA nazionale, insieme ai rappresentanti della Regione Liguria, a testimonianza dell’interesse istituzionale verso un modello che mira a rafforzare la competitività turistica e a creare nuove opportunità per le imprese locali.

Il progetto era stato presentato a Sanremo con un confronto che aveva riunito rappresentanti del mondo economico, turistico e istituzionale, mettendo in evidenza il legame tra qualità dell’accoglienza e valorizzazione delle filiere produttive. L’iniziativa si inserisce nel solco dell’esperienza di Arti-Turismo e intende costruire una rete stabile tra alberghi, artigiani e produttori, favorendo l’inserimento nelle colazioni di specialità strettamente legate alle tradizioni locali. Non soltanto prodotti da assaggiare, ma una vera occasione per raccontare la storia, le competenze e le peculiarità di un territorio, facendo della gastronomia un elemento distintivo dell’offerta turistica.

Il modello prevede la creazione di un corner dedicato a “Breakfast in Riviera” all’interno delle strutture aderenti, riconoscibile attraverso una specifica targa e caratterizzato dalla presenza di almeno cinque prodotti locali. Tra le specialità individuate figurano l’olio extravergine di oliva Taggiasco, le olive Taggiasche, la focaccia ligure, la sardenaira, le ciappe, il pane di Triora, i formaggi dell’entroterra, i mieli liguri e provenzali, le confetture territoriali e le viennoiserie della Costa Azzurra, insieme ad agrumi, frutta e altre produzioni dell’artigianato alimentare. Una proposta che mette in relazione tradizioni differenti, ma accomunate dalla vicinanza geografica e da una comune cultura dell’accoglienza.

La dimensione transfrontaliera è infatti uno degli elementi caratterizzanti dell’iniziativa. La collaborazione tra Liguria e Costa Azzurra punta a valorizzare un patrimonio condiviso, nel quale le produzioni agroalimentari diventano parte integrante dell’esperienza di viaggio. La colazione può così rappresentare il primo contatto del visitatore con la destinazione, suggerendo itinerari, luoghi da scoprire e realtà produttive da conoscere. L’obiettivo è costruire un sistema nel quale il turismo generi ricadute concrete anche sulle piccole imprese, creando nuove occasioni di collaborazione tra il comparto ricettivo e le attività artigiane e agroalimentari.

Un ruolo importante è affidato anche alla formazione professionale, chiamata a sostenere la diffusione di una nuova cultura dell’ospitalità. Le competenze degli operatori, la conoscenza delle materie prime e la capacità di raccontare i prodotti possono contribuire a rendere la colazione un momento distintivo del soggiorno. In questa prospettiva, il progetto guarda anche alla possibilità di coinvolgere gli istituti alberghieri e di promuovere un modello replicabile in altre destinazioni turistiche italiane. La presentazione al TTG di Rimini si inserisce proprio in questo percorso, portando l’esperienza nata a Sanremo all’attenzione di una platea nazionale di operatori e professionisti del settore.

Dopo la firma del protocollo d’intesa che ha coinvolto CNA Liguria, CNA Imperia e la Camera di Commercio Italiana a Nizza Sophia Antipolis Costa Azzurra, con l’adesione di CNA Turismo e Commercio nazionale ed ECIPA CNA, il progetto punta ora a consolidare la rete delle strutture aderenti e a sviluppare il Tavolo Tecnico Permanente dedicato alla collaborazione tra le due Riviere. Da Sanremo a Rimini, “Breakfast in Riviera” prova così a trasformare un gesto quotidiano come la colazione in una leva di promozione turistica, sviluppo economico e valorizzazione delle eccellenze locali, con l’ambizione di estendere progressivamente il modello ad altri territori.