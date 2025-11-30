Thibault Delassus sarà ordinato diacono permanente nella Cattedrale di Monaco

Oggi, domenica 30 novembre 2025, alle ore 16:00, nella Cattedrale di Monaco, Thibault Delassus sarà ordinato diacono permanente, in una celebrazione che si preannuncia significativa per la comunità cattolica del Principato.

Nell’ambito della Chiesa cattolica, l’ordinazione costituisce uno dei sette sacramenti e comprende tre gradi: l’episcopato, il presbiterato e il diaconato. I diaconi, configurati sacramentalmente al Cristo servitore, sono ordinati in vista del servizio, che si manifesta in tre ambiti principali: il servizio della Parola, attraverso la proclamazione del Vangelo e l’insegnamento della fede; il servizio liturgico, assistendo il sacerdote o il vescovo nelle celebrazioni e amministrando alcuni sacramenti; e il servizio della carità, mediante l’impegno nelle opere sociali e nella testimonianza concreta della fede nella società.

Il diaconato permanente, ripristinato a seguito del Concilio Vaticano II, può essere conferito a uomini sposati o celibi che rimarranno diaconi per tutta la vita. Attualmente, la diocesi di Monaco conta quattro diaconi permanenti. Al momento dell’ordinazione, il candidato si impegna alla preghiera quotidiana, al celibato se non sposato o vedovo, e alla fedeltà al vescovo e ai suoi successori. L’ordinazione sancisce inoltre l’incardinazione del diacono nella diocesi, esprimendo la comunione con l’ordinario diocesano.

Thibault Delassus, pilota di linea e ex capo pilota di una compagnia aerea con base a Malta, è sposato con Anne, ingegnere chimico, e padre di cinque figli nonché nonno di quattro nipoti. Dieci anni fa, Thibault e Anne hanno intrapreso un percorso di discernimento e formazione in vista del diaconato, dapprima nella loro parrocchia a Senlis e successivamente all’interno della comunità dell’Emmanuel. Nel 2025, Mons. David lo ha chiamato al diaconato permanente.

Arrivati a Monaco quattro anni fa, Thibault e Anne servono attivamente la Chiesa locale: dal 1° luglio 2025 sono delegati diocesani per la famiglia e il matrimonio e partecipano al team che accompagna i catecumeni. Thibault coordina inoltre il Comitato Diocesano per la Missione e gestisce la Maison diocésaine “Agora”, mentre sua moglie Anne si occupa dell’intendenza dell’arcivescovado.

La cerimonia di ordinazione di domenica sarà un momento di gioia e servizio, che riflette l’impegno quotidiano di Thibault e della sua famiglia nel portare la presenza di Cristo nella comunità di Monaco.

