Monaco, dal 16 al 18 ottobre torna il Virginie Hériot Trophy con 23 equipaggi femminili in gara sugli RS21

Dal 16 al 18 ottobre, Monaco ospiterà una nuova edizione del Virginie Hériot Trophy, la competizione velica femminile organizzata dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con FxPro e North Sails. Saranno 23 gli equipaggi attesi nel Principato per una manifestazione che, quest'anno, introduce una novità: le regate si disputeranno per la prima volta a bordo degli RS21, dopo l'edizione precedente disputata sui J/70.

Come nelle passate edizioni, le imbarcazioni saranno messe a disposizione dagli organizzatori e condivise tra le squadre, garantendo a tutte le partecipanti le stesse condizioni di partenza.

La competizione conferma il suo carattere internazionale, con equipaggi provenienti da numerosi Paesi. Gli Stati Uniti saranno rappresentati da squadre del Manhattan Yacht Club, dell'Indian Harbor Yacht Club e del New York Yacht Club. Parteciperanno inoltre rappresentanti di Regno Unito, Germania, Svizzera, Norvegia, Danimarca, Repubblica Ceca, Italia e Francia.

Monaco schiererà tre equipaggi, tra cui Pink Wave, il gruppo di socie dello Yacht Club de Monaco accomunate dalla passione per la vela agonistica.

Tra le squadre più attese figura il Royal Thames Yacht Club, vincitore dell'edizione 2025. Lo scorso marzo, l'equipaggio britannico aveva iniziato la competizione conquistando tutte e tre le regate della prima giornata, per poi aggiudicarsi il titolo davanti al Lausanne Sailing Club, secondo classificato, e alla squadra tedesca Boddensprotten del Regatta Verein Greifswald, arrivata terza.

Quest'anno, tuttavia, il passaggio agli RS21 potrebbe modificare gli equilibri della competizione. La capacità di adattarsi rapidamente alle nuove imbarcazioni sarà determinante fin dalle prime prove. Anche gli equipaggi monegaschi cercheranno di sfruttare la conoscenza delle acque di casa, pur dovendo confrontarsi con avversarie abituate alle competizioni internazionali.

Il trofeo porta il nome di Virginie Hériot, figura pionieristica della vela femminile, conosciuta con il soprannome di Madame de la Mer. Nel 1928, ai Giochi Olimpici di Amsterdam, conquistò la medaglia d'oro nella classe 8 Metri insieme all'equipaggio francese dell'Aile VI. L'anno successivo, con la stessa imbarcazione, vinse la Coupe de France battendo gli inglesi.

La manifestazione, inizialmente conosciuta come Women Leading & Sailing, ha assunto il nome di Virginie Hériot Trophy nel 2025, dopo due edizioni disputate con la precedente denominazione, rendendo omaggio a una delle protagoniste della storia della vela.

Il programma sportivo prenderà il via venerdì 16 ottobre, con il primo segnale di avviso previsto alle 13. Le regate proseguiranno sabato 17 e domenica 18 ottobre, con inizio alle 11 in entrambe le giornate.

La sfida sarà aperta tra il Royal Thames Yacht Club, chiamato a difendere il titolo, e gli altri 22 equipaggi, tutti impegnati a conquistare il trofeo nella prima edizione disputata sugli RS21.