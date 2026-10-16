Il PITER ALPIMED+ si prepara alla seconda assemblea transfrontaliera, in programma il 28 ottobre a Genova

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Si terrà il prossimo 28 ottobre 2026, presso il Palazzo della Regione Liguria a Genova (via Fieschi 15), la seconda Assemblea transfrontaliera del PITER ALPIMED+, il Piano Integrato Territoriale che riunisce istituzioni, enti pubblici, soggetti economici e aree protette del territorio compreso tra le province di Cuneo e Imperia e il Dipartimento delle Alpes-Maritimes.

L’incontro rappresenterà un nuovo momento di confronto e collaborazione tra i 15 partner del progetto, impegnati nella costruzione di una strategia comune per le Alpi del Mediterraneo. L’Assemblea consentirà di fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività, condividere i risultati raggiunti e definire le prossime azioni per rafforzare la cooperazione tra i territori italiani e francesi.

Il partenariato del PITER ALPIMED+ è composto da:

Métropole Nice Côte d’Azur

Parc national du Mercantour

Communauté d’Agglomération de la Riviera Française

Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Université Nice Côte d’Azur

Provincia di Cuneo

Comune di Cuneo – Parco fluviale Gesso e Stura

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo

Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

Provincia di Imperia

Camera di Commercio delle Riviere di Liguria

Regione Liguria

All’Assemblea sono invitati tutti gli amministratori locali e i rappresentanti del territorio, per una riflessione su azioni strategiche come la Carta Europea del Turismo Sostenibile e la promozione della destinazione turistica delle Alpi del Mediterraneo, senza dimenticare i progetti di ricerca scientifica e naturalistica attivati sul territorio.

Dopo i saluti istituzionali, coordinati dalla Città Metropolitana di Nizza, capofila del PITER, interverranno i rappresentanti del Comune di Cuneo, referente dell’attività di comunicazione e capofila del progetto ECOTOUR, seguiti dai rappresentanti di ARPAL Liguria, capofila del progetto ECOTERR. A chiudere la mattinata, due esperienze di cooperazione transfrontaliera di successo: EsCaT, tra Francia e Spagna, e Gorizia–Nova Gorica, tra Italia e Slovenia.

La forza di ALPIMED+ risiede nella capacità di mettere in rete competenze, esperienze e responsabilità diverse attorno a una visione condivisa delle Alpi del Mediterraneo, con l’obiettivo di affrontare insieme le sfide ambientali, economiche e sociali che interessano il territorio e costruire nuove opportunità per le comunità locali.

L’Assemblea si inserisce nel percorso delineato dalla Strategia ALPIMED+, che punta a trasformare le Alpi del Mediterraneo in un territorio più riconoscibile, coeso, resiliente e sostenibile. L’incontro sarà quindi un’occasione per consolidare il lavoro comune e proseguire nella costruzione della strategia di medio e lungo periodo.

LE 28 OCTOBRE SE TIENDRA LA 2e ASSEMBLÉE TRANSFRONTALIÈRE DU PITER ALPIMED+

Les 15 partenaires des Alpes de la Méditerranée réunis pour renforcer la coopération, la résilience et le développement durable.



Elle se tiendra le 28 octobre 2026, au Palais de la Région Ligurie à Gênes (via Fieschi 15), la deuxième Assemblée transfrontalière du PITER ALPIMED+, le Plan Intégré Territorial qui réunit institutions, organismes publics, acteurs économiques et espaces protégés du territoire situé entre les provinces de Cuneo et d’Imperia et le Département des Alpes-Maritimes.

Cette rencontre représentera un nouveau moment de dialogue et de collaboration entre les 15 partenaires du projet, engagés dans la construction d’une stratégie commune pour les Alpes de la Méditerranée. L’Assemblée permettra de faire le point sur l’état d’avancement des activités, de partager les résultats obtenus et de définir les prochaines actions pour renforcer la coopération entre les territoires italiens et français.

Le partenariat du PITER ALPIMED+ est composé de :

• Métropole Nice Côte d’Azur

• Parc national du Mercantour

• Communauté d’Agglomération de la Riviera Française

• Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur

• Conseil Départemental des Alpes-Maritimes

• Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Université Nice Côte d’Azur

• Provincia di Cuneo

• Comune di Cuneo – Parco fluviale Gesso e Stura

• Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo

• Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

• ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

• Provincia di Imperia

• Camera di Commercio delle Riviere di Liguria

• Regione Liguria

Sont invités à l’Assemblée tous les élus locaux et les représentants du territoire, pour une réflexion sur des actions stratégiques telles que la Charte européenne du tourisme durable et la promotion de la destination touristique des Alpes de la Méditerranée, sans oublier les projets de recherche scientifique et naturaliste menés sur le territoire.

Après les allocutions institutionnelles, coordonnées par la Métropole de Nice, chef de file du PITER, interviendront les représentants de la Ville de Cuneo, référente pour l’activité de communication et chef de file du projet ECOTOUR, suivis des représentants d’ARPAL Ligurie, chef de file du projet ECOTERR.

Pour clore la matinée, deux expériences réussies de coopération transfrontalière : EsCaT, entre la France et l’Espagne, et Gorizia–Nova Gorica, entre l’Italie et la Slovénie.

La force d’ALPIMED+ réside dans sa capacité à mettre en réseau des compétences, des expériences et des responsabilités diverses autour d’une vision partagée des Alpes de la Méditerranée, dans le but de relever ensemble les défis environnementaux, économiques et sociaux qui concernent le territoire et de construire de nouvelles opportunités pour les communautés locales.

L’Assemblée s’inscrit dans la démarche définie par la Stratégie ALPIMED+, qui vise à faire des Alpes de la Méditerranée un territoire plus identifiable, cohésif, résilient et durable. La rencontre sera donc l’occasion de consolider le travail commun et de poursuivre la construction de la stratégie à moyen et long terme.

