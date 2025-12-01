Saint-Paul-de-Vence si accende di magia: arriva “L'Écrin des Merveilles” (Foto)

Natale 2025 a Saint-Paul-de-Vence: un dicembre tra meraviglia e tradizione. Il borgo di Saint-Paul-de-Vence si prepara a vivere un Natale all’insegna della magia con il tema “L’Écrin des Merveilles”, una rassegna di eventi che, dal 7 al 27 dicembre, animerà il paese con attività per bambini, spettacoli, cinema, mercatini e appuntamenti culturali.





Si parte il 7 dicembre con il tradizionale Loto di Natale

Il fitto calendario si apre domenica 7 dicembre alle 14.30 all’auditorium con il Loto di Natale, a ingresso libero.

In palio cesti gastronomici, champagne, panettoni e dolciumi. Parte dei proventi sarà destinata al CCAS del comune.





Laboratori creativi e serate culturali

Mercoledì 10 dicembre , dalle 14 alle 15.30, la mediateca ospita il laboratorio di scrittura “Crea la tua letterina a Babbo Natale”, guidato da Claire Duprat (su iscrizione gratuita).



Venerdì 12 dicembre , alle 20, è in programma una serata speciale Micro-Folie dedicata al balletto “Le Parc” di Angelin Preljocaj, trasmesso simultaneamente in tutta la rete Micro-Folie grazie all’Opéra National de Paris. Ingresso gratuito su prenotazione.



Il 13 e 14 dicembre : il grande “Noël des Enfants”

Il weekend del 13 e 14 dicembre trasforma il villaggio in un regno incantato per i più piccoli.

Sabato 13, dalle 10 alle 16.30 in place de Gaulle, i bambini potranno partecipare gratuitamente a laboratori creativi (dalla decorazione di sablé alla creazione di boule de neige e coroncine di Natale), giochi in legno, truccabimbi, gonfiabili, photobooth, magie e naturalmente l’incontro con Babbo Natale.





Gli appuntamenti clou del sabato:

11.00 – Flashmob dei bambini del centro ricreativo

14.00-15.00 – Coro degli alunni della scuola La Fontette con l’armonia di Saint-Paul-de-Vence

14.30-15.30 – Letture di fiabe alla mediateca

16.00 – Spettacolo gratuito all’auditorium “L’apprenti sorcier et les éléments magiques” (prenotazione obbligatoria)

Domenica 14 dicembre , alle 14.00, proiezione del film d’animazione “Yéti e Compagnie” all’auditorium.





Arte e creatività tra Micro-Folie e scuola

Mercoledì 17 dicembre la mediateca propone un nuovo laboratorio Micro-Folie dedicato alle opere ispirate al Natale, accompagnato da un atelier creativo (14-15.30, gratuito su iscrizione).



Giovedì 18 dicembre , alle 18, l’auditorium ospita lo spettacolo scolastico “The Grinch Saves Christmas”, realizzato dagli alunni della scuola La Fontette a favore del Téléthon.



Il 21 dicembre protagonista è la tradizione: torna il Mercato del Tartufo

Domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 18, place de Gaulle accoglie il Marché de la Truffe: prodotti del territorio, degustazioni, visite alla parcella tartufigena, pony per i bambini, tombola e musica.





Sport di fine anno: il 27 dicembre la Corrida di Saint-Paul-de-Vence

Sabato 27 dicembre si corre tra le vie e le mura del borgo con la tradizionale Corrida, 8,8 km in due giri.

Programma della mattinata:

9.30 – Corrida Baby (0,2 km, under 7)

9.45 – Corrida Kid’s (1 km, 7-11 anni)

10.00 – Corrida Ados (1,8 km, 11-15 anni)

10.15 – Corrida 8,8 km (dai 16 anni)

Iscrizioni online su sport-up.fr.



Le attività dell’Ufficio del Turismo durante le vacanze

Per tutto il periodo natalizio, l’Office de Tourisme propone:

Visite guidate a lume di lanterna (26 dicembre e 2 gennaio, ore 17) – 10 €; gratuità under 6

Gioco di pista “Suivez les étoiles” (19 dicembre – 5 gennaio), gratuito, da ritirare in Ufficio

Laboratorio genitore/bambino sui sablé di Natale (26 dicembre e 2 gennaio, vari orari)

Enquête grandeur nature – “Menace sur Noël” (28 dicembre, 14-16), 12 € adulti / 8 € bambini

Informazioni e prenotazioni disponibili in biglietteria online o presso l’Office de Tourisme.





