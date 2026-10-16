“Stand Up Monaco”, cinque comici francesi sul palco del Grimaldi Forum

Il Grimaldi Forum di Monaco si prepara ad accogliere una nuova serata all’insegna della comicità con “Stand Up Monaco”, in programma lunedì 9 novembre all’Espace Indigo. L’appuntamento, organizzato dal Grimaldi Forum e patrocinato dal celebre comico Gad Elmaleh, proporrà due spettacoli, alle 19 e alle 21, con cinque protagonisti della scena francese dello stand-up.

Sul palco si alterneranno Nino Arial, Elies Zoghlami, Nash, Charly Nyobe e Rodrigue, ciascuno con il proprio stile e una particolare interpretazione della comicità contemporanea.

Nino Arial porterà una comicità irriverente e provocatoria, mentre Elies Zoghlami, con il suo umorismo sincero e coinvolgente, cercherà di conquistare il pubblico con uno spettacolo capace di far ridere ed emozionare.

Nash si distinguerà per la sua energia contagiosa e per un umorismo basato sull'autoironia, creando un rapporto diretto con gli spettatori. Charly Nyobe proporrà invece una lettura incisiva e spontanea dell'attualità, mentre Rodrigue analizzerà con uno sguardo attento e pungente le assurdità della vita quotidiana, del mondo del lavoro e della società.

La serata promette così un susseguirsi di momenti divertenti, tra osservazioni sulla realtà, provocazioni e riflessioni raccontate attraverso il linguaggio della comicità.

I biglietti per la serata sono disponibili al prezzo unico di 35 euro e possono essere acquistati online attraverso il sito della biglietteria.