Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di dicembre (Foto)

Tante proposte, un calendario ricco. Le date, i costi e le modalità di prenotazione

Nizza, in attesa di Natale, fotografie di Silvia Assin

Nizza, in attesa di Natale, fotografie di Silvia Assin

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.

Questo il programma del mese di dicembre 2025



Les incontournables
Vieux-Nice - Testimone della Storia ed erede delle tradizioni – Ogni martedì alle 14,30 e ogni venerdì alle 9,30 – Appuntamento: Centre du Patrimoine - Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly;

Quand Nice invente la Riviera - Una città nata dalla villeggiatura. Ogni giovedì ore 10 – Appuntamento: Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly



Les vagabondes
Des Fortifications à la place Royale -Martedì 23 dicembre 2025 ore 14,30 – Appuntamento alla Crypte archéologique, place Toja.

Nizza e Matisse - Ricordare Matisse a Nizza: i luoghi che amava e che hanno potuto influenzare la sua arte. Appuntamento: davanti all’Hôtel Beau Rivage, 24 rue Saint-François-de-Paule. Date: Giovedì 11 dicembre ore 14.

Crypte archéologique - Place Jacques-Toja – Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16. Prenotazioni al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr.

Il Bellandarium - Grazie alla sua posizione privilegiata, la torre Bellanda offre una delle più belle vedute sulla Baia degli Angeli e racconta la storia millenaria della collina del Castello. 
Orari di apertura: Martedì, mercoledì e sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00
Giovedì dalle 9:00 alle 12:30 - Ritrovo: Montée Lesage, collina del Castello. A partire dal 13 dicembre il martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Chiuso venerdì, domenica e lunedì: 

L'Opéra di Nizza - Ricostruito dopo il terribile incendio del 1881, l'Opéra è un luogo di riferimento per l'arte lirica. Ingresso principale dell'Opéra (piazzale): 4-6 rue Saint-François-de-Paule. Orario: lunedì alle 14:30 - Non è possibile acquistare i biglietti sul posto, ma è possibile acquistarli presso il Centro del Patrimonio – Le Sénat o su vah.nice.fr.



Un site une heure
Théâtre National de Nice, salle des Fransciscains. Appuntamento  4 – 6 place Saint-François, lunedì 1° dicembre

Hôtel du Couvent - Appuntamento in cima alla salita Rossetti, davanti al portale del Castello.
Venerdì 5, 12, 19 novembre alle 10.



Balades patrimoniales
La Promenade du Paillon, stagione 2
Visita guidata a due voci per scoprire il patrimonio storico, architettonico, naturale e scientifico.
Ritrovo all’esplanade de la Bourgada, in cima alla scalinata che conduce al MAMAC.
Giovedì 11 dicembre alle 10:00

Nizza e gli scrittori
Venite a scoprire Nizza attraverso la penna di celebri scrittori nizzardi o innamorati della città.
Ritrovo in place Pierre-Gautier, di fronte al palazzo della Prefettura.
Giovedì 4 dicembre alle 10.



Il quartiere di Riquier
Percorso nel cuore di un quartiere storico e industriale oggi divenuto residenziale.
Ritrovo in place Garibaldi, davanti alla giostra.
Giovedì 18 dicembre alle 10:00

Informazioni utili

  • Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice - Telefono 04 92 00 41 90 - Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi

  • Normale 6 euro
  • Ridotto 2,5 euro (studenti, anziani, disoccupati, disabili).






Beppe Tassone

