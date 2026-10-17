Festa Nazionale a Monaco: tre spettacoli gratuiti all’Espace Léo Ferré dal 14 al 19 novembre

In occasione della Festa Nazionale 2026, il Comune di Monaco propone un programma di spettacoli gratuiti all’Espace Léo Ferré, con tre appuntamenti in calendario dal 14 al 19 novembre. Teatro, musica e comicità accompagneranno le celebrazioni, offrendo ai cittadini monegaschi e ai residenti occasioni di intrattenimento per diverse fasce d'età.

Ad aprire la programmazione sarà, sabato 14 novembre alle ore 15, lo spettacolo teatrale «Pyjamas», pensato per le famiglie e accessibile ai bambini a partire dai 3 anni. Ambientata nell'intimità di una camera da letto, la rappresentazione racconta la riscoperta del piacere del gioco e dell'immaginazione da parte di un adulto. Scarpe, vestiti e oggetti di uso quotidiano si trasformano in compagni di avventura, dando vita a una storia in cui fantasia e creatività diventano protagoniste.

Mercoledì 18 novembre, alle ore 21, alla vigilia della Festa Nazionale, sarà invece la volta di «PIAF ! Le Spectacle – Hymne à La Môme», un omaggio alla celebre cantante francese Édith Piaf che ha già conquistato oltre due milioni di spettatori in tutto il mondo.

Protagonista della serata sarà Nathalie Lermitte, che ripercorrerà il repertorio della grande interprete attraverso un'esibizione che unisce musica dal vivo, immagini d'archivio inedite e innovative tecnologie sceniche. Lo spettacolo è indicato per un pubblico a partire dai 10 anni.

Il programma si concluderà giovedì 19 novembre alle ore 18 con Anne Roumanoff, che porterà sul palco dell'Espace Léo Ferré il suo nuovo spettacolo «L’Âge Libre», indicato per un pubblico a partire dai 10 anni.

Con il suo stile ironico e pungente, l'attrice comica affronterà alcuni dei temi più discussi dell'attualità, dall'inflazione al ruolo delle donne nel mondo del lavoro, passando per le nuove relazioni sentimentali, Donald Trump, le elezioni presidenziali e l'ascesa degli estremismi. Al centro dello spettacolo anche la libertà delle donne di affrancarsi dalle aspettative e dalle imposizioni sociali.

Per assistere ai tre spettacoli sarà necessario ritirare un invito gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

La distribuzione avverrà presso il Comune di Monaco, dalle ore 9 alle 16, oppure all'Espace Léo Ferré, dalle ore 11 alle 18.

Mercoledì 4 novembre gli inviti saranno riservati ai cittadini di nazionalità monegasca, ai loro coniugi e ai figli. Giovedì 5 e venerdì 6 novembre la distribuzione sarà estesa anche ai residenti.

Sarà possibile ritirare un solo invito per persona, presentando un documento d'identità, la carta di residente oppure, nel caso dei bambini, il libretto di famiglia.