Beefbar compie 20 anni: due decenni di audacia e raffinatezza senza sforzo

Nato a Monaco nel 2005 dall’intuizione di Riccardo Giraudi, Beefbar ha rivoluzionato la scena culinaria internazionale, reinterpretando i codici tradizionali dello steakhouse. Lontano dal formalismo e dalle convenzioni rigide, il concept ha imposto una visione moderna, cosmopolita e godereccia della ristorazione, diventando in vent’anni un punto di riferimento globale, presente da Parigi a Dubai, da Hong Kong a New York, senza mai perdere la sua anima monacense. Beefbar non è solo un ristorante, ma un luogo da vivere, dove il lusso diventa naturale e spontaneo.

L’inizio di un’avventura culinaria

Nel 2005, Riccardo Giraudi apre il primo Beefbar con l’obiettivo di condividere la sua passione per la carne e le selezioni esclusive della sua società di import-export, Giraudi Meats. In breve tempo, il passaparola porta nel locale una clientela eclettica ed elegante, ma senza pretese, desiderosa di scoprire questa nuova concezione della ristorazione.

Rompendo le regole della gastronomia tradizionale, Giraudi introduce un cambiamento silenzioso ma rivoluzionario: via le tovaglie bianche, la ricerca non è più la stella Michelin, ma la novità; la musica, creata da un sound designer di sfilate di moda, accompagna l’esperienza; la convivialità sostituisce la solennità. La carne diventa ingrediente di emozione e ispirazione da condividere.

Reinventare la carne

Fin dai primi anni, Beefbar celebra la carne come un artista celebra la propria materia. Riccardo Giraudi ha creato una rete di allevatori d’eccellenza in Giappone, Australia e Stati Uniti, selezionando ogni capo con cura maniacale. È stato tra i primi in Europa a parlare di sashi, marezzatura e texture in un’epoca in cui la cultura della carne era ancora sommaria.

Sotto la direzione del chef esecutivo Thierry Paludetto, ex collaboratore di Robuchon e compagno di viaggio fin dagli inizi, questa filosofia prende forma nel piatto. Le migliori carni del mondo sono valorizzate da cotture precise, salse e spezie cult, e da abbinamenti equilibrati in cui le ricette iconiche di street food incontrano Kobe e caviale.

Negli anni, il duo ha evoluto il menù verso un approccio più consapevole, valorizzando l’animale nella sua interezza e dando spazio a tagli secondari meno noti ma ricchi di carattere.

Monaco, laboratorio creativo

Monaco rimane il cuore pulsante del gruppo, laboratorio e punto di partenza di ogni innovazione. Due volte l’anno, Giraudi e Paludetto creano nuove collezioni culinarie stagionali, che uniscono ispirazioni locali, sapori internazionali e tecniche innovative. Queste creazioni viaggiano poi tra le sedi internazionali, adattandosi alle culture locali senza perdere l’anima cosmopolita di Beefbar.

Semplicità, condivisione e attenzione al dettaglio sono al centro dell’esperienza. La musica, la luce e i profumi completano un’atmosfera elegante ma informale, sensuale e gioiosa, che ha conquistato clienti in tutto il mondo.

Una storia di successo internazionale

Venti anni dopo la sua apertura, Beefbar è un simbolo globale di lusso contemporaneo, presente in oltre quindici destinazioni tra cui Parigi, Londra, Dubai, Hong Kong, Saint-Tropez, Mykonos, New York, Doha e Malta. Ogni nuova apertura è concepita come un’immersione locale: il design dialoga con l’architettura circostante e il menù con la tradizione gastronomica locale, mantenendo però lo spirito originale monacense.

Negli ultimi dieci anni, Beefbar ha anche ampliato le sue espressioni culinarie con i concept Leaf e Reef, dove ceviche, pesce lavorato con raffinatezza e insalate strutturate si affiancano alla carne. Una naturale evoluzione, che testimonia curiosità e passione per il piacere gastronomico in tutte le sue forme.

Verso i prossimi vent’anni

Oggi, Riccardo Giraudi e Thierry Paludetto aprono un nuovo capitolo, puntando su sincerità, precisione e passione. La fiamma sarà protagonista, il bar diventerà teatro del gusto e ogni gesto, dalla cottura al servizio, racconterà una storia. La trasmissione del sapere sul prodotto, sulle razze e sulle tecniche di cottura sarà al centro della prossima evoluzione di Beefbar, celebrando 20 anni di eccellenza e disegnando con audacia i prossimi vent’anni.



