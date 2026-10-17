Nizza-Ventimiglia, treni fermi per 40 ore a novembre. E i disagi non sono finiti

Quaranta ore senza treni tra Nizza e Ventimiglia. È quanto prevede il nuovo piano di lavori annunciato dalla SNCF per martedì 10 e mercoledì 11 novembre 2026, quando la circolazione ferroviaria sarà completamente sospesa lungo uno dei collegamenti più importanti tra la Francia e l'Italia.

Una nuova interruzione che si inserisce in una stagione già complicata per chi utilizza quotidianamente la linea costiera.



Lo stop scatterà alle 1.30 di martedì 10 novembre e si concluderà alle 17 di mercoledì 11. L'intervento interesserà anche la linea tra Nizza e Breil-sur-Roya, con conseguenze sulla mobilità nell'entroterra delle Alpi Marittime.





Cantieri e rinnovo degli impianti

Dietro la sospensione ci sono diversi interventi di ammodernamento della rete. Tra le stazioni di Nizza-Ville e Nizza-Saint-Roch saranno rinnovati alcuni componenti della linea aerea di alimentazione elettrica. Nelle aree ferroviarie di Nizza-Saint-Roch e Roquebrune-Cap-Martin sono invece previsti lavori sugli scambi, con la rimozione di vecchi dispositivi e la loro sostituzione con tratti di binario ordinario.



Il cantiere rientra in un programma più ampio di rinnovamento infrastrutturale, destinato a proseguire anche oltre le due giornate di interruzione. La SNCF ha già sperimentato una sospensione straordinaria il 19 settembre e annuncia ora una nuova operazione intensiva, mentre altri interventi saranno effettuati senza interrompere completamente il traffico sulla tratta internazionale.



La situazione sarà diversa per i collegamenti tra Nizza e Breil-sur-Roya: la circolazione ferroviaria sarà sospesa dal 9 novembre fino alle 17.30 di giovedì 12 novembre. In questo caso sono previsti autobus sostitutivi.



Una linea sotto pressione da mesi

L'interruzione di novembre arriva dopo un periodo segnato da lavori programmati e problemi operativi. Il 30 giugno scorso, per esempio, un guasto a uno scambio ferroviario a Mentone aveva provocato forti disagi tra Mentone e Nizza, con ritardi e possibili soppressioni dei treni. La ripresa della circolazione era stata indicata intorno alle 10 del mattino.



A questi episodi si aggiunge il calendario dei cantieri di SNCF Réseau, che interessa la linea Nizza-Ventimiglia per buona parte del 2026. Dal 30 agosto all'11 dicembre sono previste interruzioni notturne, dalla domenica al giovedì, tra le 22 e le 6. Gli interventi riguardano la modernizzazione della segnalazione ferroviaria, il consolidamento del tunnel di Cap-Roux, nel settore di Villefranche-sur-Mer, e la sostituzione di un ponte ferroviario a Beaulieu-sur-Mer.



Per limitare le conseguenze sui passeggeri, sono previsti collegamenti stradali sostitutivi tra Ventimiglia e Monaco e un potenziamento degli autobus ZOU! tra Mentone e Nizza.





Il problema dei pendolari e dei frontalieri

La linea ferroviaria è essenziale per gli spostamenti quotidiani tra la Liguria occidentale, Mentone, Monaco e Nizza. La possibilità di utilizzare il treno per raggiungere il luogo di lavoro, gli istituti scolastici o i servizi lungo la costa dipende dalla regolarità di un collegamento internazionale sul quale i cantieri si sommano agli inconvenienti tecnici.



Per chi parte da Ventimiglia e deve raggiungere Nizza, le sospensioni notturne possono tradursi nella necessità di anticipare o posticipare il viaggio, mentre le interruzioni diurne o prolungate richiedono di individuare percorsi alternativi. Il ricorso agli autobus, inoltre, può allungare i tempi e rendere meno agevoli gli spostamenti nelle ore di punta.



Un calendario da controllare prima di partire

I lavori sono necessari per rinnovare infrastrutture e impianti, ma la loro successione impone ai viaggiatori di prestare particolare attenzione agli orari. Per il 10 e 11 novembre, in particolare, sarà opportuno verificare le soluzioni sostitutive e le eventuali modifiche dei collegamenti anche sul versante italiano.



Le informazioni aggiornate sono disponibili sui canali ufficiali SNCF TER ZOU! e SNCF Connect. Per chi attraversa quotidianamente il confine, la domanda resta la stessa: quanto durerà ancora una situazione in cui programmare un viaggio in treno tra Nizza, Mentone e Ventimiglia richiede di mettere in conto possibili cambiamenti e tempi aggiuntivi?



