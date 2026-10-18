STORIE DI ALPIMED - I Due Vagamondi di Chiusa Pesio [VIDEO]

Nella nuova puntata di STORIE DI ALPIMED, la rubrica nata nell'ambito delle attività di Alpimed+, il Piano integrato territoriale che unisce le province di Cuneo e Imperia al Dipartimento Francese delle Alpi marittime, conosceremo Simone e Romina, titolari del B&B I Due Vagamondi.
Scopriremo la loro filosofia di vita, basata sul rispetto dell’ambiente e sulla necessità di rallentare le nostre vite frenetiche per riscoprire i rapporti umani.
Guarda anche le altre puntate di Storie di Alpimed:
- Agriturismo Orto del Pianbosco di Fossano: https://www.youtube.com/watch?v=HZfFGeUO0E4
- B&B Atipico di Molini di Triora: https://www.youtube.com/watch?v=xNZmj-sxt4E