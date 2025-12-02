Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Théoule sur Mer (Foto)

Danilo Radaelli, sempre in bicicletta, ci accompagna alla scoperta di Théoule sur Mer.



Incastonata nel cuore del massiccio dell’Estérel, Théoule-sur-Mer si conferma una delle località più affascinanti della costa francese.

Le sue rocce rosse, modellate dal tempo, proteggono baie e insenature che regalano scorci di rara bellezza. Qui, lontano dal turismo di massa, il ritmo rallenta e il mare mostra tutte le sfumature del turchese.



Le spiagge sabbiose, spesso ombreggiate da palme, si alternano a calette nascoste e promontori che precipitano nell’acqua limpida.

Il piccolo porticciolo, dominato da un caratteristico faro in pietra rossa, invita a una passeggiata tra barche, giardini e residenze eleganti che punteggiano il litorale.



Tra le architetture da non perdere spicca il “Château des Mineurs”, un castello merlato in pietra rossa che, nonostante l’aspetto medievale, nasconde un passato sorprendente: era infatti un saponificio del XVIII secolo, poi trasformato in residenza estiva.



La storia di Théoule affonda però radici ben più profonde. Antica roccaforte del signore di Mandelieu-La Napoule, Eucher Gaulois, nel V secolo fu un porto sicuro sin dall’antichità, protetto da una torre di avvistamento demolita nel 1648.

Per secoli rimase un borgo peschereccio legato amministrativamente a Mandelieu, prima di diventare comune autonomo soltanto nel 1929.





Oggi Théoule-sur-Mer continua a sedurre gli amanti della natura grazie al suo clima mite in ogni stagione e a un patrimonio paesaggistico unico, sospeso tra mare e montagna.

I sentieri che conducono alla Pointe de l’Aiguille offrono panorami mozzafiato su un parco naturale di rocce rosse che si tuffano direttamente nel Grande Bleue, un invito irresistibile per chi cerca tranquillità e autenticità sulla Riviera.





