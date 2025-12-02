Primo Festival Letterario Internazionale Franco-Monegasco: un evento imperdibile a Monte-Carlo

L’Associazione « Le Festival Littéraire International Franco-Monégasque » annuncia con orgoglio il suo primo Festival Letterario, che si terrà sabato 6 dicembre 2025 presso il Club Bouliste di Fontvieille (Avenue Marquet). L’evento, aperto al pubblico dalle 10:00 alle 18:00, offrirà un’occasione unica di incontrare e scoprire una cinquantina di autori francofoni, tra gli autori previsti figurano personalità di rilievo come Bernard Werber, i cui libri sono tradotti in circa trenta paesi, il Generale Dominique Trinquand, ex capo della missione militare ONU, Nathalie Cohen, docente di lettere classiche e autrice di saggi e thriller ambientati nell’antichità, e André Peyrègne, ex direttore del Conservatorio di Nizza e autore-conferenziere.

I visitatori avranno anche la possibilità di scoprire tre case editrici e una libreria specializzata in fumetti, per un’offerta culturale capace di coinvolgere adulti e bambini. Il programma della giornata prevede incontri diretti con gli autori e sessioni di dediche, offrendo al pubblico un contatto privilegiato con il mondo letterario.

L’Associazione realizzerà inoltre interviste agli autori presenti, disponibili sul sito ufficiale dell’evento. Gli studenti del Liceo Paul Valéry di Menton, accompagnati dai loro insegnanti, parteciperanno attivamente all’iniziativa conducendo proprie interviste agli autori, integrandosi così pienamente nel percorso culturale del festival.

Fondata il 28 febbraio 2025 e registrata sul Journal Officiel di Monaco, l’Associazione ha l’obiettivo di promuovere le opere letterarie, artistiche, scientifiche e storiche attraverso autori francofoni e internazionali. Tra le sue iniziative principali: un sito web ricco di informazioni e contenuti esclusivi, inclusa una libreria digitale con oltre 6.000 titoli disponibili in formato cartaceo e digitale; la realizzazione del Festival Letterario; lo sviluppo di una web radio (Radio Focus); e l’organizzazione, a partire dal 2026, di un concorso dedicato agli studenti delle scuole superiori, per stimolare l’espressione scritta su temi selezionati.

Il Primo Festival Letterario Internazionale Franco-Monegasco si conferma dunque come un evento di grande richiamo culturale, capace di avvicinare il pubblico al mondo degli autori e di valorizzare la letteratura francofona e internazionale nel cuore di Monaco.