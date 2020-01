Che fare in Costa Azzurra?

ANTIBES

"Ici et la" - Théâtre du Tribunal

Fino al 18 gennaio 2020 ore 20,30

À Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud



La chatte sur un toit brûlant

Dal 17 gennaio al 19 gennaio 2020

20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

15 rue Clemenceau



Les lundis du Conservatoire 2020 - "Concert-lecture"

Domenica 19 e lunedì 20 gennaio 2020

Domenica 19 gennaio ore 11 e 18,30 - Lunedì 20 gennaio ore 18,30

Villa Eilenroc



Université des Savoirs - "Sorcières et diableries"

Martedì 21 gennaio 2020 ore 18

Cours Masséna



"Une nana marrante" - Théâtre du Tribunal

"Une nana marrante" - Théâtre du Tribunal

Du 22 Janvier 2020 jusqu'au 25 Janvier 2020

À Théâtre du Tribunal

Catégories: Théâtre

Mots clés: Spectacle, Théâtre



"Une nana marrante"

Dal 22 al 25 gennaio 2020 ore 20,30

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Exposition temporaire "Germaine Richier, la Magicienne" - Musée Picasso

Fino al 26 gennaio 2020

Musée Picasso, Château Grimaldi



Exposition temporaire "Germaine Richier, la Magicienne" - Musée Picasso

Fino al 26 gennaio 2020

Musée Picasso

Château Grimaldi



Exposition "Samadama La petite fabrique des bibliothèques"

Fino al 1° Febbraio 2020

Médiathèque Camus

19 Boulevard Chancel



LARS FREDERIKSON

Fino al 22 marzo 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein



Exposition temporaire - Musée de la Carte Postale

Fino al 31 marzo 2020

À Musée de la Carte Postale

Catégories: Musées

Mots clés: Exposition



Exposition temporaire "Les voitures à chiens belges"

Fino al 31 marzo 2020

Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus (fermé le lundi).

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Les Jeudis de la création - Jean-Marc Faraut

Exposition permanante "Eloges de la couleur" par Jean-Marc Faraut

Fino al 30 aprile 2020

12 bd d’Aguillon



Exposition "Le dessin d’humour au plus près de l’actualité" - Musée Peynet

Fino al 30 giugno 2020

Musée Peynet et du dessin humoristique

Place Nationale



AURON

LES CHEFS AU SOMMET D'AURON

Dal 18 gennaio 2020 al 24 gennaio 2020

Un evento culinario d'alta quota, durante il quale Auron celebra la gastronomia, con i più grandi chef della Costa Azzurra.

Una settimana da gustare senza moderazione attorno a una ricetta esplosiva, basata sui sapori delle nostre montagne, neve, sole e relax, con un tocco di follia ... per una vera cura di buon gusto e benessere ai vertici di Alpi Meridionali.

Ogni sera, menu gourmet

Ristoranti vari



CARROS

LA DISPUTE

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 20

SALLE JULIETTE GRECO

5 Boulevard de la Colle Belle - 06510 CARROS



GUS

Martedì 21 gennaio 2020 ore 20

SALLE JULIETTE GRECO

5 Boulevard de la Colle Belle



CANNES

Musique, Florian Pellissier Quintet

From Jazz Club to Night-club

Giovedì 16 gennaio 2020 Ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONFÉRENCE Actual Plasticiens News

Giovedì 16 gennaio 2020 Ore 19,30

Espace Euro-Aptitudes

56 rue Georges Clemenceau, Cannes



Musique, Thomas Delor Trio

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 18,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



CONFÉRENCE, Dieu à l'heure de l'intelligence artificielle

Laurence Vanin, professeur de philosophie

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 15

Salle 1901 - Maison des Associations

9 rue Louis Braille



Marionnette, Les derniers géants

CompagnieLes Rémouleurs

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Musique, Un chef d'orchestre, à quoi ça sert ?

Ludwig van Beethoven Symphonie n°4 en si bémol majeur, op. 60

Avec la participation des classes Suzukis du Conservatoire de musique de Cannes. Benjamin Levy, direction

Sabato 18 gennaio 2020 ore 20

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



ANIMATIONS, Nuit de la lecture

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles, Cannes

10h - Atelier Kirigami

Venez découvrir l’art de la découpe du papier !

Réservation obligatoire (8 places disponibles) - À partir de 6 ans - Durée : 1h30



14h30 - Croc'médias

Animation autour du cinéma et de la lecture. Accompagnez vos enfants pour un après-midi découverte autour d’un croc-média !

À partir de 7 ans - Durée : 2h30



18h30 - Lecture musicale « Le garçon » de et interprété par Marcus Malte

Un personnage inoubliable, une épopée bouleversante… Aujourd’hui, Marcus Malte prête sa voix à ce garçon qui n’en a pas.

Durée : 1h15



Médiathèque Ranguin

Lieu : 19 avenue Victor Hugo, Cannes La Bocca

Renseignements : 04 97 06 49 90



17h - Atelier Bookface

Amusez-vous avec les couvertures de nos livres ! Le principe est simple : les participants tiendront un livre devant eux pour que leur corps complète l’image en couverture et seront ensuite pris en photo par nos bibliothécaires. De nombreuses variations sont possibles !

Durée : 1h



18h30 - Escape game pour enfants - Mythes et mythologies

Athéna, fille de Zeus, déesse de la stratégie et de la sagesse, est venue vous prévenir du complot que prépare son demi-frère Arès, dieu de la guerre. Il rassemble les Titans pour faire éclater la troisième guerre mondiale, ils ont soif de sang et de batailles. Grâce à vous, nous pouvons peut-être les empêcher de nuire aux hommes. Une série d’énigmes a été cachée dans différents endroits de la médiathèque Ranguin par Pandore, première femme humaine façonnée dans l’argile et animée par la déesse Athéna. Mais attention, le temps vous est compté. Vous disposerez d’une heure pour retrouver les énigmes et les résoudre !

À partir de 10 ans - Durée : 1h



18h30 - Jouons avec Hervé Tullet

Venez découvrir l’univers de l’illustrateur Hervé Tullet à travers des jeux créatifs et ses livres !

À partir de 3 ans - Durée : 1h



19h45 - Pique nique partage

Apportez vos spécialités pour les partager tous ensemble !

Durée : 45 min



20h30 - Jeu familial autour de contes en haiku « Il était une fois »

Vouloir raconter un conte en trois lignes, c’est essayer de mettre un kilo d’oranges dans une toute petite fiole ! Un pari un peu fou, vingt haïkus illustrés, comme autant de petits mondes merveilleux et énigmatiques qui contiendraient l’essence de chaque conte. À savourer, à deviner…

Durée : 45 min



Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary

Lieu : Pôle culturel municipal Cannes République, place du Commandant Maria, Cannes

Renseignements : 04 89 82 22 70



18h30 - Rallye : la balade des frères Grimm

Les bibliothécaires sillonnent l’Allemagne à bord d’un combi sur la route empruntée par Wilhelm et Jakob Grimm. Elles vous conteront des histoires que les deux frères ont collectées dans les villes qu’ils ont traversées. Venez en famille participer à des jeux et résoudre des énigmes pour les aider à poursuivre leur périple sur les traces des Grimm.

À partir de 6 ans - Durée : 2h

Musique, Concert d'hiver du Choeur Amadeus

Au programme : Gloria de Vivaldi, Christmas carols de Chilcott et Archer

Domenica 19 gennaio 2020 ore 17

Église Protestante Unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



Danse, Alors on danse… à Cannes

Bal des rois

Domenica 19 gennaio 2020 ore 14,30

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Musique, Voyage baroque

Programme:

François Couperin

Les Nations, n°4 « La Piémontoise »

Les Concerts Royaux, « Premier Concert »

L'Apothéose de Lully, extraits

Pièces de viole, extrait de la Suite n°1 en mi mineur

Louis Couperin

Les Carillons de Paris

Symphonie pour les violes

Pièces pour clavecin, extraits

Bérengère Renou, flûte à bec

Vincent Tizon, hautbois

Philippe Tallis, violon

Jean-Emmanuel Caron, viole de gambe

Dimitri Goldobine, clavecin

Martedì 21 gennaio 2020 ore 19

Studio 13 - Salle de spectacle à la MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



CONFÉRENCE, Edith Piaf

Intervenant: Jacques Faure, conférencier

Mercoledì 22 gennaio 2020 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



EXPOSITION, Laponie, le pays du Père Noël

Fino al 26 gennaio 2019

Lun, Mer et Ven : 10h30 - 12h

Mar : 7h - 19h

Jeu, Sam, Dim : 9h - 19h

Piscine Montfleury

19 avenue Beauséjour



Exposition, Pierre et Gilles, le goût du cinéma

Fino al 26 aprile 2020

Mardi > Dimanche : 10h > 13h - 14h > 18h

Centre d’art La Malmaison

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition, Louis Pastour, le peintre du soleil

Fino al 24 maggio 2019

Musée de la Castre

Le Suquet



Du marchand ambulant au grand magasin

Histoire des commerces cannois

Fino al 12 giugno 2020

Lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Archives municipales - Service éducatif, animations, expositions et conférences

Site annexe - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



DES PETITS PAS POUR L'HOMME

Fino al 31 gennaio 2020

14:00-18:00 (mardi et vendredi). 10:00-13:00 et 14:00-18:00 (mercredi et samedi) 14:00-18:00 (vendredi)

MEDIATHÈQUE

5 Boulevard de la Colle Belle



LEVENS

REVERIES MINERALES DE LOUIS BONIFASSI

Fino al 25 gennaio 2020

GALERIE DU PORTAL

1 Place V. Masseglia



MENTON

CONFÉRENCE « LA CONQUÊTE DE L’ESPACE » PAR THIERRY SITTER-THIBAULOT.

Sabato 18 gennaio 2020 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



ATELIER LEGO®BRICKS 4 KIDZ®

Sabato 18 gennaio 2020 ore 17

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



SPECTACLE MUSICAL "PACO ET LES GIPSY"

Sabato 18 gennaio 2020 ore 18

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



SPECTACLE « L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES »

Sabato 18 gennaio 2020 ore 19

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



MENTON PLUS : DANCING DE L’ÉPIPHANIE

Domenica 19 gennaio 2020 ore 15

Palais de l'Europe / Salon de Grande-Bretagne

8 Avenue Boyer



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 16 gennaio 2020 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée: La Citronneraie

Giovedì 16 gennaio 2020 ore 10

Sur le parking de la propriété

69 Corniche André Tardieu



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR: LA SALLE DES MARIAGES DE JEAN COCTEAU

Giovedì 16 gennaio 2020 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 16 gennaio 2020 ore 15

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 15

Sabato 18 gennaio 2020 ore 15

Domenica 19 gennaio 2020 ore 15

Mercoledì 22 gennaio 2020 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 14,30

Martedì 21 gennaio 2020 ore 10

Jardin Maria Serena

21 Prom. Reine Astrid



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Martedì 21 gennaio 2020 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 20 gennaio 2020 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR : LE BASTION

Lunedì 20 gennaio 2020 ore 14,30

Le Bastion

Quai Napoléon III



VISITE GUIDÉE LE JARDIN DU RIVIERA PALACE

Mercoledì 22 gennaio 2020 ore 10,30

Le Riviera palace

28 avenue Riviera

entrée du parc



Visite guidée éclair : La chapelle des Pénitents Blancs

Mercoledì 22 gennaio 2020 ore 14,30

Porche d’entrée, Place de la conception



Menton, deux siècles de représentations (Le Temps des collections II)

Fino al 18 gennaio 2020

Galerie du Palais de l'Europe

avenue Boyer 8



EXPOSITION “MA DÉCLARATION”

Cette exposition présente les articles de la Déclaration des Droits de l’Homme sur un support de vieux tissus, inscrits à l’encre de chine.

Fino al 29 gennaio 2020

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



Exposition : Portrait d’hier des gens d’ici

Fino al 31 maggio 2020

Jardin Elisée Reclus et aux jardins du Palais de Carnolès.



EXPOSITION : COCTEAU DESIGN

Fino al 15 giugno 2020

Musée du Bastion



MONACO

Comédie classique

Giovedì 16 e venerdì 17 gennaio 2020 ore 20,30

Théâtre des Variétés

boulevard Albert Ier



44e Festival International du Cirque de Monte-Carlo

Da giovedì 16 gennaio a domenica 26 gennaio 2020

Espace Fontvieille

avenue des Ligures



Monaco Sportsboat Winter Series Act III

Da giovedì 16 gennaio a domenica 19 gennaio 2020

Baie de Monaco



Café-Théâtre

Domenica 19 gennaio 2020 ore 16,30

Théâtre des Variétés

boulevard Albert Ier



88e Rallye Automobile Monte-Carlo

Da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2020

Principauté de Monaco



Conférence de la Fondation Prince Pierre

Lunedì 20 gennaio 2020 ore 18,30

Théâtre des Variétés

boulevard Albert Ier



Tout l'Art du Cinéma

Martedì 21 gennaio 2020 ore 20

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Exposition "Est-ce que ce monde est sérieux" par Philippe Pastor

Fino al 28 febbraio 2020 dalle 11 alle 18

Monaco Modern'

Art Galerie27

Avenue Princesse Grace



Patinoire à ciel ouvert

Fino a domenica 1° marzo 2020

Port de Monaco



Exposition de voitures de rallye

Fino a domenica 15 marzo 2020

Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco

Terrasses de Fontvieille



NICE

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE

Dal 16 al 18 gennaio 2020

Horaires:20:30 - 15:30 : samedi

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Promenade des Arts



CASSE-NOISETTE – OPÉRA NATIONAL RUSSE

Giovedì 16 gennaio 2020 ore 20

ACROPOLIS - AUDITORIUM APOLLON

1 Esplanade Kennedy



OPÉRA - COSÌ FAN TUTTE : WOLFGANG AMADEUS MOZART

Dal 17 gennaio 2020 al 23 gennaio 2020

Orari:ore 20 il 17, 21 e 23 gennaio, ore 15 il 19 gennaio

OPÉRA NICE COTE D'AZUR

4-6 rue Saint-François-de-Paule - 06300 NICE



FARID CHAMEKH

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 20,30

THÉÂTRE DE LA CITÉ

3 rue Paganini - 06000 NICE



NINHO - DESTIN

Sabato 18 gennaio 2020 ore 20

PALAIS NIKAIA

163 route du Mercantour - 06200 NICE



DURAS & PLATINI

Sabato 18 gennaio 2020 ore 20

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Promenade des Arts



LE PETIT CHOSE

Dal 18 gennaio 2020 al 19 gennaio 2020

Horaires:20:30 : samedi - 15:00 : dimanche

THÉÂTRE DE LA CITÉ

3 rue Paganini - 06000 NICE



ORCHESTRE D'HARMONIE DE NICE EN CONCERT

Domenica 19 gennaio 2020 ore 15,30

EGLISE NOTRE DAME DU PORT

Place Ile de Beauté - 06300 NICE



SOLIDANSES

Mercoledì 22 gennaio 2020 ore 19

SALLE BLACK BOX

2 Pont René Coty - Centre AnimaNice Bon Voyage



"Guy Bourdin. Zoom", una mostra al Musée de la Photographie

Fino al 26 gennaio 2020

Il Musée de la Photographie Charles Nègre si trova in Place Pierre Gautier 1 a Nizza.



CERCLE ENCHANTE

Fino al 1° marzo 2020

MUSÉE MASSÉNA

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



NICE, BAIE DES LUMIÈRES

Fino al 23 febbraio 2020

PARC PHOENIX

405 Promenade des Anglais



"Sur les traces des cinémas à Nice. Enquête patrimoniale " –Mostra

Fino al 28 febbraio 2020.

Il Centre du Patrimoine – Le Sénat si trova in Rue Jules Gilly 14 Nizza.



Portraits d'Athlètes: una mostra al Musée National du Sport di Nizza

La mostra può essere visitata fino al prossimo 8 marzo dalle 11 alle 17

Il Musée National du Sport si trova a Nizza in Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz-Riviera.



PALACE PARADIS

Fino al 29 marzo 2020

Offrandes funéraires en papier de Taïwan

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ASIATIQUES

405 Promenade des Anglais



Mùsica d'aquì: la Contea di Nizza svela la propria musica

Una mostra che mette in risalto la musica tradizionale, presentando una serie significativa di strumenti collegati alla tradizione

Fino al 30 marzo 2020

Palais Lascaris si trova al 15 rue Droite nel Vieux Nice.



DONGBA, DES PICTOGRAMMES NAXI À L'ART CONTEMPORAIN

Fino al 5 aprile 2020

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ASIATIQUES

405 Promenade des Anglais



#ROSEESTLAVIE

Fino al 20 aprile 2020

MUSÉE INTERNATIONAL D'ART NAIF ANATOLE JAKOVSKY

Château Sainte-Hélène - 23 Av de Fabron



SUR LA TERRE DES DIEUX - MARC CHAGALL ET LE MONDE GREC

Fino al 27 aprile 2020

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

36 Av Docteur Ménard- (Angle bd de Cimiez)



EXPÉRIENCE 3

Fino al 30 maggio 2020

ESPACE ROSSETTI

21 rue droite



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

COMIQUES EN SCÈNE – ANTONIA DE RENDINGER

Venerdì 17 gennaio 2020 ore 21

SALLE CHARLIE CHAPLIN

Quai Lindbergh -