Monaco, i nomi dei finalisti del Coup de Cœur des Lycéens 2024

La giuria del Coup de Coeur des Lycéens 2024 della Fondation Prince Pierre, composta da alunni del secondo anno del Liceo Albert Ier, del Lycée François d'Assis Nicolas Barré e del Lycée Rainier III si è riunita per determinare l'elenco ristretto dei romanzi in lizza per questo Premio.

Organizzato ogni anno dal 2007, il concorso premia un giovane autore per la pubblicazione del suo primo romanzo. Tra i sette romanzi preselezionati all'inizio dell'anno scolastico, le opere selezionate sono le seguenti: