63° Monte-Carlo Film Festival, Simone Ashley nominata Ninfa d'oro per i talenti più promettenti

La 63esima edizione del Monte-Carlo Television Festival ha eletto quest'anno la Ninfa d'Oro Internazionale per i talenti più promettenti. Il premio, che riconosce il talento brillante ed eccezionale di un attore che ha elevato l'eccellenza al successo internazionale, sarà consegnato a Simone Ashley alla cerimonia di apertura del Festival venerdì 14 giugno.



L'attrice britannica Simone Ashley è conosciuta per aver interpretato Kate Sharma, la protagonista femminile della seconda stagione della serie televisiva Bridgerton. Lo spettacolo è basato sul lavoro dell'autrice Julia Quinn ed è scritto e diretto da Shonda Rhimes. Prodotto da Netflix, la serie è stata una sensazione in tutto il mondo. I fan possono aspettarsi la terza stagione di Bridgeton il mese prossimo, dove Simone riprenderà il suo ruolo.



Dopo la seconda stagione, Simone è stata nominata uno dei 30 Under 30 di Forbes (600 dei più brillanti giovani imprenditori, leader e stelle) e presenti nella lista Time100 Next (i leader emergenti di tutto il mondo che stanno plasmando il futuro e definendo la prossima generazione di leadership).



Simone è apparsa di recente nella rivisitazione live-action di The Little Mermaid, come sorella di Ariel, Indira. Ha anche doppiato Rose nel film d'animazione della GFM Animation, 10 Lives. Successivamente, Ashley guiderà Picture commedia romantica originale di Amazon Prime Video Questo e guidare film indipendente This Tempting Madness.



Prima del suo momento di evasione, Ashley era meglio conosciuta per il suo ruolo di Olivia nella serie televisiva Sex Education.

Cécile Menoni, Direttore Esecutivo del Monte-Carlo Television Festival, commenta: "Siamo estremamente orgogliosi di aver creato un premio speciale al nostro Festival per evidenziare un nuovo talento sulla scena internazionale. Simone ha raggiunto la fama mondiale nello show di Shonda Rhimes Bridgerton su Netflix e la sua eccezionale presenza sullo schermo la rende una vincitrice molto degna. Non vediamo l'ora che arrivi sul Red Carpet alla nostra cerimonia di apertura a giugno e che celebri il suo successo con i suoi numerosi fan."

Il premio unico della International Golden Nymph for Most Promising Talent si unisce ad altri due premi speciali - la Crystal Nymph e la Honorary Golden Nymph - che riconoscono personalità eccezionali nel settore televisivo e dell'intrattenimento internazionale.