Saint Paul de Vence, la Fondazione Maeght celebra nel 2024 i suoi 60 anni

Prima fondazione di arte moderna e contemporanea in Francia, la Fondazione Maeght di Saint Paul de Vence, festeggerà, quest’estate, il suo sessantesimo compleanno.

Creata nel 1964 dalla coppia di mercanti d'arte, editori e litografi Marguerite e Aimé Maeght, fu inaugurata da André Malraux e subito riconosciuta di pubblica utilità.

Fondation Maeght, Henri Matisse, Mouvement de danse, 1945 / (3) Pierre Bonnard, Nu de dos à la toilette, hiver 1934 (2)





L’anniversario sarà caratterizzato da una grande mostra estiva «Amitiés, Bonnard-Matisse», dall'inaugurazione di nuove sale espositive dedicate alla collezione permanente e da un mese di celebrazioni con concerti, spettacoli di danza, proiezioni di film e letture.



In 60 anni e più di 150 mostre di grandi artisti del XX e XXI secolo, la Fondazione Maeght ha segnato fortemente la storia e la diffusione dell'arte assicurando un approccio particolare.







Fondation Maeght,Henri Matisse, Le Buisson, 1951 (4) / Pierre Bonnard, L’amandier en fleurs, 1946 (5)





Per celebrare questo anniversario, la Fondazione Maeght presenta una mostra pensata per l'occasione: dal 29 giugno al 6 ottobre 2024, la mostra “Amitiés, Bonnard-Matisse” porrà l'accento sulla relazione amichevole e rispettosa tra Pierre Bonnard e Henri Matisse ripercorrendo i loro legami con la famiglia Maeght per la quale i due artisti-amici incarnavano due geni del XX° secolo, mentre condividevano con loro i momenti della vita.



Saranno proposte opere e documenti rari, prestiti eccezionali concessi per l'occasione. La mostra intende esplorare i caratteri specifici dei due maestri ma anche, le particolarità di ciascuno nel loro approccio agli stessi soggetti: gli autoritratti, la strada, la luce del Midi, il pittore e il suo modello...

Fondation Maeght, Projet d'extension de la Fondation Maeght (6)





Quest'estate la Fondazione Maeght inaugurerà anche i nuovi spazi realizzati nel 2023 e nel 2024, con l'esposizione di una selezione di opere emblematiche della sua collezione.







Fondation Maeght, Projet d'extension de la Fondation Maeght (7)

La Fondation Maeght si trova a Saint Paul de Vence, Chemin des Gardettes 623.