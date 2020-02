Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nei primi giorni della settimana successiva.

Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANTIBES

"Bang Bang" - Théâtre du Tribunal

Fino all'8 febbraio 2020 ore 20,30

5 Place Amiral Barnaud.



Les lundis du Conservatoire 2020 - "Quatre mains"

Domenica 9 e lunedì 10 febbraio 2020

Dimanche 9 février à 11h et 18h30, lundi 10 février à 18h30

Villa Eilenroc



Improvisation

Domenica 9 febbraio 2020 ore 20,30

Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

15 rue Clemenceau



Université des Savoirs - "Les 3 épouses"

Martedì 11 febbraio 2020 ore 18

Salle des associations

Cours Masséna



"En rodage" - Théâtre du Tribunal

Dal 12 febbraio al 15 febbraio 2020 ore 20,30

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



LARS FREDERIKSON

Fino al 22 marzo 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein



Exposition temporaire - Musée de la Carte Postale

Fino al 31 marzo 2020

À Musée de la Carte Postale

Catégories: Musées

Mots clés: Exposition



Exposition temporaire "Les voitures à chiens belges"

Fino al 31 marzo 2020

Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus (fermé le lundi).

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Les Jeudis de la création - Jean-Marc Faraut

Exposition permanante "Eloges de la couleur" par Jean-Marc Faraut

Fino al 30 aprile 2020

12 bd d’Aguillon



Exposition "Le dessin d’humour au plus près de l’actualité" - Musée Peynet

Fino al 30 giugno 2020

Musée Peynet et du dessin humoristique

Place Nationale



CANNES

DANS LE CADRE DE

Saison du Théâtre de la LicorneEN SAVOIR

Giovedì 6 febbraio 2020 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONFÉRENCE,Les couleurs du monde vivant

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 15

Salle 1901 - Maison des Associations

9 rue Louis Braille



Théâtre, Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 14,30 e 20,30

Théâtre Croisette

50 boulevard de la Croisette



Théâtre, L'enfance à l'œuvre

Les Tréteaux de France - CDN

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Musique, conference, Le Walkman fête ses 40 ans: de l’analogique au numérique

Sabato 8 febbraio 2020 ore 18,30

Pôle culturel municipal Cannes République

Place du Commandant Maria



Musique, Showcase

Visuel d'un micro

Sabato 8 febbbraio 2020 ore 17

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Humour, Vérino

"Vérino. son micro. le stand up 3.0"

Sabato 8 febbbraio 2020 ore 20,30

Théâtre Croisette

JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



Musique, Piano series III: Mozart

Domenica 9 febbraio 2020 ore 16,30

Programme:

Johann Nepomuk Hummel- Concerto pour trompette et orchestre en mi bémol majeur

Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto n°9 pour piano et orchestre en mi bémol majeur, « Jeunehomme »

Baptiste Trotignon - « L’air de rien » pour piano et orchestre

Baptiste Trotignon - Concerto pour trompette et orchestre

Création mondiale – Co-commande avec l’Orchestre régional Avignon-Provence, l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn et l’Orchestre de Picardie

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



Exposition, Pierre et Gilles, le goût du cinéma

Fino al 26 aprile 2020

Mardi > Dimanche : 10h > 13h - 14h > 18h

Centre d’art La Malmaison

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Gérard Schlosser, quelle histoire

Fino al 26 aprile 2020

Horaires :

- Mar > ven : 13h > 17h

- Sam et dim : 10h > 13h et 14h > 18h

Suquet des Art(iste)s - Résidence d’artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition, Louis Pastour, le peintre du soleil

Fino al 24 maggio 2019

Musée de la Castre

Le Suquet



Du marchand ambulant au grand magasin

Histoire des commerces cannois

Fino al 12 giugno 2020

Lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Archives municipales - Service éducatif, animations, expositions et conférences

Site annexe - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



DES PETITS PAS POUR L'HOMME

Fino al 31 gennaio 2020

14:00-18:00 (mardi et vendredi). 10:00-13:00 et 14:00-18:00 (mercredi et samedi) 14:00-18:00 (vendredi)

MEDIATHÈQUE

5 Boulevard de la Colle Belle



CARROS

A LAND FULL OF HEROES

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 20

SALLE JULIETTE GRECO

5 Boulevard de la Colle Belle



LE BROC

L'ENFANCE À L'OEUVRE

Sabato 8 febbraio 2020 ore 20,30

COMPLEXE LES ARTS D'AZUR - LE BROC

12 rue des Jardins - 06510



MENTON

CONFÉRENCE LOUISE MICHEL (1830-1905) PAR VIRGINIE MATHERON-RUEL.

Sabato 8 febbraio 2020 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



SPECTACLE JEUNE PUBLIC : LA BELLE AU BOIS DORMANT

QSabato 8 febbraio 2020 ore 15

Salle Saint-Exupéry

8 rue de la République



THÉÂTRE PASSAGES À L’ACTE D’APRÈS “DELITTI ESSEMPLARI NEL BEL PAESE” D’ANTONIO FRESA.

Mercoledì 12 febbraio 2020 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



SPECTACLE : BLANCHE NEIGE

Mercoledì 12 febbraio 2020 ore 21

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

8 Avenue Boyer



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 6 febbraio 2020 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR: LA SALLE DES MARIAGES DE JEAN COCTEAU

Giovedì 6 febbraio 2020 ore 14,30

Venerdì 24 gennaio 2020 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 6 febbraio 2020 ore 15

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 15

Sabato 8 febbraio 2020 ore 15

Domenica 9 febbraio 2020 ore 15

Martedì 11 febbraio 2020 ore 15

Mercoledì 12 febbraio 2020 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 14,30

Martedì 11 febbraio 2020 ore 10

Jardin Maria Serena

21 Prom. Reine Astrid



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Martedì 11 febbraio 2020 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 10 febbraio 2020 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR : LE BASTION

Lunedì 10 febbraio 2020 ore 14,30

Le Bastion

Quai Napoléon III



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN DE L’IMPÉRIAL

Mercoledì 12 febbraio 2020 ore 10,30

L'Impérial

9 Avenue de la Madone



EXPOSITION DE PIERRE RICHARD.

Fino al 18 febbraio 2020

L'Odyssée Bibliothèque Municipale



Exposition : Portrait d’hier des gens d’ici

Fino al 31 maggio 2020

Jardin Elisée Reclus et aux jardins du Palais de Carnolès.



EXPOSITION : COCTEAU DESIGN

Fino al 15 giugno 2020

Musée du Bastion



MONACO

Spectacle musical "Amour, Swing & Beauté"

Giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 febbraio ore 20,30 e domenica 9 febbraio 2020 ore 14,30 e ore 17

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



36e Primo Cup

Da giovedì 6 a domenica 9 febbraio 2020

36e Primo Cup - Trophée Crédit Suisse Monotypie, organisée par le Yacht Club de Monaco

Baie de Monaco



Conférence: "D'où vient le temps - Temps et être"

Avec Natalie Depraz, Nicolas de Warren, présentée par Joseph Cohen, membre fondateur

Giovedì 6 febbraio 2020 dalle 19 alle 21

Lycée Technique et Hôtelier de Monaco

7, allée Lazare Sauvaigo



Théâtre "Le Double" de Fiodor Dostoïevski

Giovedì 6 febbraio 2020 ore 20,30

Théâtre Princesse Grace

avenue d'Ostende



Concert, Souffles Quartet

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 19

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari8,

rue Louis Notari



L’Arche du Coeur

concert caritatif avec Marc Giaconne, le trio Trima jazz in voice, la Lyre roquebrunoise, la chorale Quazylis, Franck Lavogez, Nathalie Setera et Marc Cagna Perazzo, présenté par José Sacré et Lucille

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 20,30, Théâtre des Variétés

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Journée Portes Ouvertes

Sabato 8 febbraio 2020, dalle 10 alle 18

Ecole Supérieure d’Arts Plastiques, Pavillon Bosio

avenue des Pins



Ciné-concert

Concert Famille avec la projection des films muets "Oeil pour Oeil" de James W. Horne et "Ton cor est à toi" d'Edgar Kennedy avec une improvisation au piano de Paul Lay, organisé par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Domenica 9 febbraio 2020 ore 15

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Pause écriture

Lunedì 10 febbraio 2020 ore 15

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Cours de photographie

Lunedì 10 febbraio 2020 ore 18,30

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Martedì 11 febbraio 2020 ore 18,30

Concert de musique de chambre par Take Four avec Raluca Hood-Marinescu et Mitchell Huang violons, Raphaël Chazal, alto, Alexandre Fougeroux, violoncelle. Au programme : Leoš Janácek et Ludwig Van Beethoven

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Tout l'Art du Cinéma

Martedì 11 febbraio 2020 ore 20

Théâtre des Variétés

boulevard Albert Ier



Théâtre - Les Forçats de la route

Martedì 11 febbraio 2020 ore 20,30

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Ciné-club - Courts-métrages français d’animation présentés par Jean Paul Commin

Mercoledì 12 febbraio 2020 ore 19

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Exposition sur le thème "Est-ce que ce monde est sérieux" par Philippe Pastor

Fino a venerdì 28 febbraio 2020 dalle 11 alle 18

Monaco Modern' Art Galerie

27, avenue Princesse Grace



Patinoire à ciel ouvert

Fino a domenica 1° marzo 2020

Port de Monaco



Exposition de voitures de rallye

Fino a domenica 15 marzo 2020

Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco

Terrasses de Fontvieille



Exposition "Variations, les Décors lumineux d’Eugène Frey"

Fino al 21 maggio 2020

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NICE

CANDIDE - VOLTAIRE

Fino all'8 febbraio 2020 ore 210 (il sabato ore 15)

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Promenade des Arts



BALLET - PAS DE DEUX & CO...

Giovedì 6 febbraio 2020 ore 20

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE NICE

127 av de Brancolar



CONCERT - MISSA SOLEMNIS DE BEETHOVEN

Dal 7 febbraio all'8 febbraio 2020

20:00 : vendredi - 16:00 : samedi

Par l'Orchestre Philharmonique de Nice. Direction musicale György G. Ráth

Soprano Natalia Pavlova - Alto Irina Aleksidze - Ténor Dovlet Nurgeldiev - Basse Miklós Sebestyén -

Chœur de l’Opéra de Nice dirigé par Giulio Magnanini -

Chœur de l’Opéra de Toulon dirigé par Christophe Bernollin.

OPÉRA NICE COTE D'AZUR

4-6 rue Saint-François-de-Paule



VIAN, LA VIE C’EST COMME UNE DENT

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 19

Théâtre musical - Avec : Elisabeth Piron et Pierre Ballay - Musique originale : Pierre Ballay

vian-la-vie-c-est-comme-une-dent

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix



NICE JAZZ FESTIVAL SESSIONS - SHAI MAESTRO

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 20,30

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Promenade des Arts



LES LIGNES DE FLOTTAISON

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 20,30

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix - 06300 NICE



SALON DE L’APPRENTISSAGE, DE L’ALTERNANCE ET DES MÉTIERS

Venerdì 7 e sabato 8 febbraio 2020

Horaires :

9:00 à 17:00 : vendredi. 10:00 à 16:00 : samedi

ACROPOLIS, PALAIS DES CONGRÈS ET DES EXPOSITIONS - ESPACE MÉDITERRANÉE

1 Esplanade Kennedy - 06364 NICE CEDEX 4



VERONIC DICAIRE

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 20

PALAIS NIKAIA

163 route du Mercantour



RHINOCÉROS

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 20,30

THÉÂTRE DE LA CITÉ

3 rue Paganini - 06000 NICE



PLANET VELCRO

Sabato 8 febbraio 2020 e domenica 9 febbraio 2020

Spectacle Musical. Avec : Cordes vocales, Piano, Guitare : Plume Guitare : Cyro Torres.

THÉÂTRE DE LA CITÉ

3 rue Paganini



PLAY AZUR FESTIVAL 2020

Sabato 8 febbraio 2020 e domenica 9 febbraio 2020

Horaires :

10:00 - 19:00 : samedi. 10:00 - 18:00 : dimanche

ACROPOLIS, PALAIS DES CONGRÈS ET DES EXPOSITIONS

1 Esplanade Kennedy



LES MURS ONT DES OREILLES

Sabato 8 febbraio 2020 ore 20,30

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix - 06300 NICE



MALIK BENTALHA - ENCORE

Sabato 8 febbraio 2020 ore 20,30

PALAIS NIKAIA

163 route du Mercantour



CONCERT - EN FAMILLE - LA FORME RONDO

Domenica 9 febbraio 2020 ore 11

Par l'Orchestre Philharmonique de Nice. Direction musicale Frédéric Deloche - Présentation André Peyrègne.

OPÉRA NICE COTE D'AZUR

4-6 rue Saint-François-de-Paule - 06300 NICE



ORCHESTRE D'HARMONIE DE NICE EN CONCERT

Domenica 9 febbraio 2020 ore 15,30

EGLISE NOTRE DAME DU PORT

Place Ile de Beauté - 06300 NICE



ANNE ROUMANOFF " TOUT VA BIEN ! "

Domenica 9 febbraio 2020 ore 17

ACROPOLIS - AUDITORIUM APOLLON

1 Esplanade Kennedy



MURIEL ROBIN ET POF !

Martedì 11 febbraio 2020 ore 20

PALAIS NIKAIA

163 route du Mercantour



ROMANCE

Dal 12 al 15 febbraio 2020

Horaires :

15:30 (mercredi). 11:00 (samedi) À partir de 3 ans. Théâtre d'objets - Marionnettes

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Promenade des Arts



LE BABAZOUK DES PHOTOGRAPHES

Fino al16 febbraio 2020

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES NEGRE

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



NICE, BAIE DES LUMIÈRES

Fino al 23 febbraio 2020

PARC PHOENIX

405 Promenade des Anglais



"Sur les traces des cinémas à Nice. Enquête patrimoniale " –Mostra

Fino al 28 febbraio 2020.

Il Centre du Patrimoine – Le Sénat si trova in Rue Jules Gilly 14 Nizza.

Omar Logang “La lumière de la Mediterranée", mostra

Fino al 22 febbraio 2020

Lycée Massena, Avenue Felix Faure 24

CERCLE ENCHANTE

Fino al 1° marzo 2020

MUSÉE MASSÉNA

65 rue de France - 35 Promenade des Anglais



Portraits d'Athlètes: una mostra al Musée National du Sport di Nizza

La mostra può essere visitata fino al prossimo 8 marzo dalle 11 alle 17

Il Musée National du Sport si trova a Nizza in Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz-Riviera.

“Les Variations Arman, Orchestration par Guy Rottier” – Mostra al “Pole 109”

Fino al 13 marzo 2020

Il “Pole 109” si trova sulla Route de Turin 89



LARS FREDERIKSON

Fino al 22 marzo 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein



PALACE PARADIS

Fino al 29 marzo 2020

Offrandes funéraires en papier de Taïwan

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ASIATIQUES

405 Promenade des Anglais

“Hybrides”, a "Lou Babazouk"

Mostra di Richard Roux Giugee w Valérie Cheno

Fino al 29 marzo 2020

"Lou Babazouk" si trova nel Vieux Nice in Rue de la Loge 8



Mùsica d'aquì: la Contea di Nizza svela la propria musica

Una mostra che mette in risalto la musica tradizionale, presentando una serie significativa di strumenti collegati alla tradizione

Fino al 30 marzo 2020

Palais Lascaris si trova al 15 rue Droite nel Vieux Nice.



DONGBA, DES PICTOGRAMMES NAXI À L'ART CONTEMPORAIN

Fino al 5 aprile 2020

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ASIATIQUES

405 Promenade des Anglais



#ROSEESTLAVIE

Fino al 20 aprile 2020

MUSÉE INTERNATIONAL D'ART NAIF ANATOLE JAKOVSKY

Château Sainte-Hélène - 23 Av de Fabron



SUR LA TERRE DES DIEUX - MARC CHAGALL ET LE MONDE GREC

Fino al 27 aprile 2020

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

36 Av Docteur Ménard- (Angle bd de Cimiez)



CHARLOTTE PRINGUEY-CESSAC. BRUIT ORIGINAIRE

Fino al 17 maggio 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C - MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE TERRA AMATA

Place Yves Klein



EXPÉRIENCE 3

Fino al 30 maggio 2020

ESPACE ROSSETTI

21 rue droite



VILLEFRANCHE-SUR-MER

LES MARDIS DE LA CITADELLE

Fino al 28 aprile 2020

AUDITORIUM: CITADELLE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER

Jardin Binon