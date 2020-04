“Stiamo venendo a prendervi”. Anonymous contro i pedofili con l’operazione #OpRevengeGram

Nella giornata di ieri Anonymous Italia ha dato il via all’operazione #OpRevengeGram contro revenge porn e pedopornografia e ha diffuso un video, rivolto a tutti gli abitanti del pianeta, in cui ne spiega motivi e azioni, invitando inoltre a fare fronte comune contro gli “infami criminali” che, celandosi dietro l’anonimato di internet, compiono atti contro vittime indifese.

L’operazione nasce dopo che gli attivisti hanno constatato che su canali Telegram e Chat esistono gruppi e persone che veicolano materiale pedopornografico e di revenge porn (uso distorto che si fa di foto e video a sfondo sessuale condivise fidandosi del destinatario) che mette a serio rischio i bambini e le loro famiglie e alla gogna per lo più donne e ragazze. Un interessante articolo che testimonia questa atroce realtà è stato pubblicato da Wired che è entrato nella chat Telegram dove oltre 40 mila persone ogni giorno compiono il rito dello “stupro virtuale” pubblicando foto delle ex ma anche foto pedopornografiche.

Anonymous ha iniziato ad identificare i responsabili di queste atrocità compiute sui canali Telegram, scovando informazioni per rintracciarli tra cui i conti PayPal sui quali incassano i proventi dei loschi traffici. Chiede però a tutti coloro che possono fornire informazioni utili per individuarli e fermarli tutti di farlo.

“Stiamo venendo a prendervi”, il monito per i criminali.

Noi di Gruppo 3C occupandoci da oltre 25 anni di Cyber Security a 360 gradi non possiamo tirarci indietro dal diffondere iniziative utili a garantire sicurezza per i più piccoli e gli indifesi. Anche se ci dissociamo dai metodi, non sempre etici, utilizzati dai Cyber attivisti per le loro iniziative.

