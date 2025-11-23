Concerto di Musica Barocca a Monaco: Due Serate Imperdibili il 2 e 4 Dicembre 2025

Con l’inizio di dicembre, la Direzione degli Affari Culturali rinnova il suo impegno nella promozione della musica barocca, proponendo due serate straordinarie che avranno luogo in altrettanti luoghi sacri della città. L’appuntamento è per il 2 e il 4 dicembre, con i concerti degli ensemble Les Passions, Dulci Jubilo e Concerto Soave.

Martedì 2 dicembre, ore 20:30 – Église du Sacré-Cœur des Moneghetti

La serata inaugurale sarà dedicata all’eredità del grande maestro Claudio Monteverdi. L’Ensemble Les Passions, orchestra barocca in residenza a Montauban e fondata dal flautista a becco Jean-Marc Andrieu, si esibirà insieme al coro da camera Dulci Jubilo, in un concerto dal titolo 1643, l’héritage italien. Composto da quattro musicisti – due violini, una viola da gamba e un organo – e accompagnato dal coro, l’ensemble proporrà un programma che esplora la filiazione tra Monteverdi e Marc-Antoine Charpentier, attraverso le composizioni del romano Carissimi, celebre per il suo oratorio biblico Jephté del 1648, considerato uno dei capolavori del barocco italiano.

La direzione musicale sarà affidata a Jean-Marc Andrieu, in collaborazione con il compositore e direttore di coro Christopher Gibert, che porterà freschezza e creatività al repertorio corale francese, rispettando le antiche tecniche di esecuzione degli strumenti d’epoca.

Giovedì 4 dicembre, ore 20:30 – Église Saint-Charles, Monte-Carlo

La seconda serata sarà firmata dall’Ensemble Concerto Soave con il concerto Des Ténèbres à la Lumière. Nato dall’incontro tra la soprano María Cristina Kiehr e l’organista Jean-Marc Aymes, l’ensemble offre un’esperienza sonora e poetica intensa, trasportando il pubblico attraverso un percorso musicale che va dalle tenebre alla luce.

Il programma propone un passaggio simbolico dal lutto alla gioia, con l’esecuzione delle cantate di Johann Sebastian Bach, veri e propri tesori della musica occidentale. Concerto Soave sarà affiancato da un quartetto vocale di altissimo livello, in grado di restituire sia la profondità spirituale sia la bellezza plastica delle composizioni del Cantor di Lipsia.

Informazioni pratiche:

I concerti inizieranno con un momento conviviale alle ore 20:00. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Il programma dettagliato è consultabile sul sito ufficiale della Direzione degli Affari Culturali di Monaco:

https://culture.mc/