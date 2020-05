Nessun caso positivo di Covid-19 anche oggi nel Principato di Monaco dove il bilancio è fermo a 96 persone colpite dal Coronavirus.

Da ieri si aggiungono due persone guarite con il bilancio, in questo caso, che arriva 87. Un paziente, invece, è ancora ricoverato in terapia intensiva e sono 5 quelli curati a casa e in sorveglianza attiva.