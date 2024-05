"Lou Passagin", servizio gratuito del porto di Nizza (Video e Foto)

Per tutta l'estate sarà possibile, in modo assolutamente gratuito, attraversare in barca il porto di Nizza.

"Lou passagin", che riprende oggi la sua attività , con le sue piccole traversate, é attivo dalle 10 alle 19, tutti i giorni, per consentire di “attraversare” il porto unendo il Quai Lunel, all’altezza della darsena Charles-Félix, con il quai Entrecasteaux su quella opposta.

Questo servizio, importante per il porto di Nizza durante l'estate, festeggia il suo dodicesimo anniversario.

Dal 2012 Nizza, residenti e turisti hanno potuto tuffarsi nella tradizione grazie al “Passagin”: sono stati trasportate più di 560 mila persone.

Una barca di sviluppo totalmente sostenibile

Dal 2016 il Ratapignata, il 7 metri a punta dell'azienda di Nizza E.E.M.C.A. che attraversa le due sponde del Porto di Nizza, è stato dotato di due motori elettrici sommersi rispondenti ai requisiti dello sviluppo sostenibile.

Il bilancio economico ed energetico del Lou Passagin è particolarmente positivo. Il battello elettrico, dotata anche di pannelli solari, può essere ricaricato in banchina ed ha il vantaggio, rispetto alla propulsione diesel, di non inquinare e di non fare rumore.

Comfort e silenziosità, abbinati ai motori elettrici, sono criteri particolarmente apprezzati dai passeggeri.

Interessante l'evoluzione subita da questo servizio: