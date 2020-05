Accesso alla scuola: ecco cosa hanno fatto alla materna di Saint Isidore a Nizza

Uno dei settori cui è stata affidata la ripresa dopo i due mesi di confinamento è quello scolastico.

La Francia, nonostante i rischi, ha deciso di riaprire le scuole, partendo dalle materne e dalle elementari per giungere, progressivamente, a tutte le altre.



Non tutto è andato bene, in una sessantina di plessi scolastici francesi, tre nel Dipartimento delle Alpi Marittime, il coronavirus ha costretto a fare marcia indietro.

In tutti e tre i casi si è trattato di contagi pregressi, ma, in presenza di casi accertati, le autorità sanitarie hanno preso la decisione più drastica.



Danilo Radaelli è andato, armato di macchina fotografica, a visitare una scuola materna, per rendersi conto delle misure adottate per un regolare accesso dei bambini: sentieri a seconda dei gruppi ed entrate separate.



Nel servizio fotografico, a corredo di questo articolo, la scuola materna “Les Coquelicots” che si trova nel quartiere Saint Isidore a Nizza.