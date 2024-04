Nizza, coprifuoco alle 23 per i ragazzini con meno 13 anni

A partire dal mese di maggio a Nizza, alle 23, scatterà il coprifuoco per i ragazzi he non potranno circolare da soli fino alle 6 del mattino seguente.

La misura, adottata dal sindaco Christian Estrosi, riguarda tutti i ragazzi di età inferiore ai 13 anni.

E’ lo stesso primo cittadino della capitale della Costa Azzurra a spiegare il senso della propria decisione: “Il fatto che un bambino, di età inferiore ai 13 anni, di notte si trovi in casa con i genitori, non dovrebbe essere il frutto della volontà del sindaco, ma il buon senso dei genitori.

Poiché a volte mancano il buon senso e la responsabilità dei genitori e la legge non ha il coraggio di intervenire, mi assumo le mie responsabilità.

Viste anche le intenzioni del Governo, che sembra voler affrontare il tema della violenza dei minori, adotterò un provvedimento per imporre il coprifuoco per i minori di 13 anni nel periodo estivo dalle 23 alle 6.

Questo nuovo decreto, valido a partire dall'inizio di maggio, riguarderà i minori di età inferiore ai 13 anni.

Per essere efficace, peraltro, è essenziale che il Governo ci dia i mezzi per farlo applicare e per responsabilizzare i genitori. Chiedo al Ministro dell'Interno di dare istruzioni ai Prefetti affinché la Polizia Nazionale si mobiliti pienamente e la Polizia Municipale possa recuperare, trasportare e riaccompagnare questi bambini.

È anche fondamentale che i genitori siano responsabilizzati: se il loro bambino viene trovato solo di notte, chiederò al procuratore la possibilità di procedere con un richiamo all'ordine. In caso di recidiva, desidero poter imporre loro la partecipazione ad un tirocinio obbligatorio di genitorialità.

Auspico anche che i genitori possano allora essere sanzionati e perdere i vantaggi che la città mette a loro disposizione”.