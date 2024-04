Piano Mobilità del Principato, fase di sperimentazione per le nuove linee di autobus "Est-Ovest"

Il Governo del Principe prosegue lo sviluppo delle azioni annunciate lo scorso febbraio nel quadro del suo Piano Mobilità.

Dopo la messa in servizio del Parcheggio e della Galleria delle Saline e il lancio concomitante delle navette espresso X1 e X2, sono due nuove linee bus la cui sperimentazione è iniziata il 22 aprile.

L'obiettivo è di rafforzare l'offerta di trasporti pubblici «espressi» che attraversano il Principato.

Si procederà così a un test di pertinenza dei percorsi di due linee effettuate dalle navette X3 e X4, che collegano dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 Fontvieille ai quartieri Larvotto e La Rousse con poche fermate intermedie.

Un'analisi degli spostamenti sarà effettuata per valutare la frequentazione di ogni navetta e l'utilità delle fermate proposte, in particolare per quanto riguarda la deposizione Place d'Armes, nella prospettiva di un'evoluzione di linea diretta verso Monaco-Ville.

Così, con una frequenza di 10 minuti, la linea X3 permette di raggiungere il Larvotto da Fontvieille, passando per le seguenti fermate: