Cannes conferma lo Yachting Festival dall'8 al 13 settembre

Lo Yachting Festival, primo salone autunnale nel calendario nautico internazionale, e il più grande in acqua d’Europa, si svolgerà dall’8 al 13 settembre al Vieux Port e al Port Canton di Cannes.

«Dopo lunghe settimane di incertezza dovuta al contesto, di intense discussioni con i nostri clienti, la città di Cannes, i nostri partner e fornitori, e di assiduo lavoro con le autorità locali, siamo lieti e fieri di entrare in dirittura d’arrivo prima dell’apertura del Festival», spiega Sylvie Ernoult, direttrice del salone.

Nel contesto molto specifico della pandemia di Covid-19, la collocazione delle imbarcazioni e degli stand è stata effettuata in conformità con un Piano Generale di Sicurezza Sanitaria (PGSS) stabilito dallo Yachting Festival e presentato alla prefettura, alla città di Cannes e ai fornitori. Il piano si basa sulle misure sanitarie consigliate dall’UNIMEV (federazione francese del settore delle manifestazioni) e presentate al governo, nonché sulle raccomandazioni che appaiono nel programma di riferimento che il gruppo Reed Exhibitions ha elaborato per tutti i suoi saloni a livello mondiale.

Il PGSS, che dovrà essere certificato nei prossimi giorni da un organismo indipendente riconosciuto, mira a garantire il rispetto degli standard sanitari in vigore per preservare la salute delle persone presenti all’interno dell’area espositiva. È stato

nominato un referente con la missione di controllare la corretta attuazione del protocollo sanitario prima e durante il salone. Tale protocollo include in particolare la gestione dei flussi, la riprogettazione degli ingressi del salone, la distribuzione di gel

idroalcolico, l’uso di mascherine, la pulizia costante delle aree comuni, ecc. Sarà ovviamente modificato a tempo debito in base alle misure che il governo decreterà in merito agli eventi fieristici.

INFORMAZIONI UTILI

Dove: Vieux Port e Port Canto, Cannes

Date: da martedì 8 a domenica 13 settembre 2020

Orari: aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19

Apertura notturna venerdì 11 settembre fino alle 22

Chiusura alle 18 la domenica