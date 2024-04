Saint-Jean-Cap-Ferrat: mano nella mano, una catena umana sulla Promenade Maurice Rouvier

Saint-Jean-Cap-Ferrat ha dedicato al “proprio” mare il mese di aprile, iniziativa inserita nelle celebrazioni per i 120 anni dalla nascita del comune.



L'idea è di permettere a tutti di scoprire il mare di Saint-Jean-Cap-Ferrat: ricchezze, svaghi, sfide, sfide e trasmissione, argomenti che sono stati affrontati con incontri, workshop, mostre, feste e raduni.



Per chiudere in bellezza il mese del mare e dell'ecologia, domenica 28 aprile 2024, verrà organizzata una catena umana sulla Promenade Maurice Rouvier.



L'idea è di riunire, di fronte al mare, il maggior numero possibile di persone, mano nella mano, con l'obiettivo di sensibilizzare sulle sfide legate al mare.



Questo il programma

Ore 9 - Accoglienza dei partecipanti alla catena umana - Spiaggia Cros Deï Pin

Ore 9,45 - Intervento del Sindaco

Ore 10 - Partenza per gruppi dalla spiaggia di Cros Deï Pin per formare una catena sulla Promenade Maurice Rouvier.

Ore 11 - Foto e video della catena umana

Ore 12 - Fine della manifestazione.