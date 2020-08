Covid 19: i medici di famiglia consigliano come comportarsi durante le vacanze

Agosto è il mese centrale dell’estate, quello nel quale l’affluenza delle persone e gli spostamenti raggiungono il massimo livello.

In un anno difficile, qual è il 2020, sono intervenuti i medici di famiglia del PACA per consigliare i comportamenti virtuosi per chi deve mettersi in viaggio o sta per concedersi delle giornate di riposo e di relax in riva al mare o in montagna.

Soprattutto nel PACA, considerata la regione privilegiata, quest’anno, dai francesi che in stragrande maggioranza trascorreranno le vacanze nel proprio paese.