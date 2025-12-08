La Turbie si mobilita per i bambini: ultimi giorni per l’operazione “Pas de Noël sans jouet”

A La Turbie prosegue l’iniziativa solidale “Pas de Noël sans jouet”, attiva dal 24 novembre e ormai entrata nella sua fase finale. Restano infatti solo due giorni per partecipare a questa operazione che mira a offrire un Natale più sereno ai bambini seguiti dai Restos du Cœur, grazie alla raccolta di giocattoli nuovi o in ottimo stato.

La raccolta è organizzata dal SIVOM e si svolge presso la Mairie di La Turbie, dove i donatori potranno consegnare i propri giocattoli in due fasce orarie: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì. La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano offrire un gesto concreto di sostegno e vicinanza.

Nel commune, i punti di deposito sono situati anche presso le scuole primarie, dove piccoli e grandi potranno consegnare i loro regali solidali. Ogni donazione contribuirà a offrire un po’ di gioia e di conforto ai bambini accompagnati dai Restos du Cœur in occasione delle festività natalizie.

La consegna ufficiale dei giocattoli raccolti sull’intero territorio del SIVOM avrà luogo martedì 16 dicembre a partire dalle 16:45 all’Espace Jeunes di Beaulieu-sur-Mer, alla presenza dei rappresentanti dei comuni partecipanti.

L’iniziativa è sostenuta anche nelle località vicine di Beaulieu-sur-Mer, Cap-d’Ail, Èze, Villefranche-sur-Mer e Saint-Jean-Cap-Ferrat, rafforzando lo spirito di solidarietà dell’intera comunità della Costa Azzurra.

In questa stagione di condivisione, la comunità di La Turbie conferma la propria tradizione di impegno sociale, invitando tutti a unirsi a questo slancio collettivo di generosità per rendere il Natale un momento di gioia condivisa.

Ogni giocattolo donato rappresenta un sorriso in più per un bambino che ne ha davvero bisogno.

