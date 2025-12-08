 / Eventi

Eventi | 08 dicembre 2025, 07:34

La Turbie si mobilita per i bambini: ultimi giorni per l’operazione “Pas de Noël sans jouet”

Fino al 9 dicembre la Mairie di La Turbie raccoglie giocattoli da donare ai bambini dei Restos du Cœur.

Operazione “Pas de Noël sans jouet”: una raccolta di giocattoli per regalare sorrisi ai bambini bisognosi durante le festività natalizie.

A La Turbie prosegue l’iniziativa solidale “Pas de Noël sans jouet”, attiva dal 24 novembre e ormai entrata nella sua fase finale. Restano infatti solo due giorni per partecipare a questa operazione che mira a offrire un Natale più sereno ai bambini seguiti dai Restos du Cœur, grazie alla raccolta di giocattoli nuovi o in ottimo stato.

La raccolta è organizzata dal SIVOM e si svolge presso la Mairie di La Turbie, dove i donatori potranno consegnare i propri giocattoli in due fasce orarie: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì. La partecipazione è completamente gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano offrire un gesto concreto di sostegno e vicinanza.

Nel commune, i punti di deposito sono situati anche presso le scuole primarie, dove piccoli e grandi potranno consegnare i loro regali solidali. Ogni donazione contribuirà a offrire un po’ di gioia e di conforto ai bambini accompagnati dai Restos du Cœur in occasione delle festività natalizie.

La consegna ufficiale dei giocattoli raccolti sull’intero territorio del SIVOM avrà luogo martedì 16 dicembre a partire dalle 16:45 all’Espace Jeunes di Beaulieu-sur-Mer, alla presenza dei rappresentanti dei comuni partecipanti.

L’iniziativa è sostenuta anche nelle località vicine di Beaulieu-sur-Mer, Cap-d’Ail, Èze, Villefranche-sur-Mer e Saint-Jean-Cap-Ferrat, rafforzando lo spirito di solidarietà dell’intera comunità della Costa Azzurra.

In questa stagione di condivisione, la comunità di La Turbie conferma la propria tradizione di impegno sociale, invitando tutti a unirsi a questo slancio collettivo di generosità per rendere il Natale un momento di gioia condivisa. 

Ogni giocattolo donato rappresenta un sorriso in più per un bambino che ne ha davvero bisogno.
 

Redazione

