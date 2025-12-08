Cannes rafforza la laicità: formazione obbligatoria per i dipendenti comunali

Il 9 dicembre 2025, in occasione della Giornata nazionale della Laicità, il Comune di Cannes ha organizzato un incontro di sensibilizzazione rivolto ai propri agenti e dirigenti, con l’obiettivo di riaffermare il valore della laicità come principio fondante della Repubblica e del servizio pubblico.

Un appuntamento pensato non solo per ripercorrere il quadro storico e normativo, ma anche per ricordare le regole di neutralità richieste a chi opera a contatto con i cittadini.



«La laicità è un principio di libertà e neutralità che protegge tutte le coscienze e garantisce l’uguaglianza davanti al servizio pubblico», ha dichiarato il sindaco David Lisnard, sottolineando come questo valore rappresenti «un baluardo contro il separatismo» e un pilastro di unità nazionale. «A Cannes – ha aggiunto – ci impegniamo affinché sia pienamente compresa e applicata: è un’esigenza repubblicana, non un’opzione».





Film, dibattiti e approfondimenti storici

La giornata si aprirà con la proiezione di un estratto del film La Séparation di François Hanss, dedicato al processo che ha portato all’approvazione della storica legge del 9 dicembre 1905 sulla separazione tra Stato e Chiese.



A seguire, l’intervento del referente comunale per la laicità e un dibattito con lo storico Claude Marro hanno offerto ai partecipanti strumenti pratici e interpretativi per applicare correttamente i principi repubblicani nell’ambito delle loro funzioni.



Una formazione continua per tutelare neutralità e sicurezza

Da anni la municipalità di Cannes ha scelto di investire nella formazione del personale. I programmi dedicati agli agenti comunali includono moduli sulle obbligazioni di neutralità, sul rispetto del quadro repubblicano e sulla prevenzione di comportamenti contrari ai principi di laicità.



Ad oggi, 1.450 dipendenti sono stati formati alla prevenzione della radicalizzazione e 833 agenti sono stati sensibilizzati sul quadro legale della laicità.



La formazione riguarda anche la Polizia municipale, istruita in collaborazione con specialisti del RAID, del GIPN e della BRI su tecniche operative in caso di emergenza, riconoscimento di comportamenti sospetti e procedure di controllo. Finora, 221 agenti di polizia municipale hanno seguito queste sessioni.



Valori repubblicani anche nelle associazioni sportive

Dal 2020, il Comune ha inserito il rispetto della laicità e dei valori repubblicani nelle convenzioni stipulate con le associazioni sportive, attraverso la firma di una carta d’impegno specifica. Un modo per estendere la cultura della neutralità e della convivenza civile anche alle realtà del territorio.



Il quadro normativo

La laicità in Francia si fonda su due testi principali: la Costituzione del 1958, che definisce la Repubblica «indivisibile, laica, democratica e sociale», e la legge del 1905, che sancisce la separazione tra Stato e Chiese.

A queste si aggiungono normative più recenti, come la legge del 2004 sul divieto di simboli religiosi ostentati nelle scuole e quella del 2021, che rafforza la neutralità nei servizi pubblici e nelle associazioni.

Insieme, queste leggi garantiscono libertà di coscienza e neutralità dello Stato.





