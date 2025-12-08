Biot è già un regno incantato: il Natale prende vita in città

La magia del Natale avvolge già Biot: dal 30 novembre al 30 dicembre 2025 la città dei vetrai della Costa Azzurra accoglie visitatori di tutte le età con "Biot j’adore Noël", un festival ricco di eventi gratuiti e atmosfere fiabesche.
Luci e scenografie spettacolari
Dal 30 novembre le vie del centro storico brillano di mille luci grazie al "Chemin des façades", arricchito quest’anno con tre nuovi scenari: la Casa di Pan di Zenzero, la Villa degli Orsetti e il Regno Ghiacciato.
Ogni giorno regala sorprese del calendario dell’Avvento a cielo aperto, fino al 24 dicembre.
Mercatino e artigianato locale
Dal 19 dicembre aprirà ufficialmente il mercatino di Natale con circa trenta chalet di artigiani locali, tra gioielli, decorazioni e dolci profumati alla cannella. Una tappa imperdibile per chi cerca regali originali e golosità festive.
Incontri con il Père Noël
Dalle sale Hedberg-Torun, i bambini potranno incontrare il Père Noël, consegnargli i propri desideri e portare a casa un ricordo speciale. Il re dei regali sarà presente fino al 30 dicembre, pronto a salutare i visitatori anche nelle vie del centro storico.
Parate e spettacoli
Dal 20 al 30 dicembre le strade di Biot ospiteranno parate luminose con unicorni scintillanti, mongolfiere colorate, orsi danzanti e creature fantastiche, grazie a compagnie provenienti da Francia, Paesi Bassi e Italia. Uno spettacolo che incanterà grandi e piccini.
Gusto e alta cucina
Le sale espositive Hedberg-Torun ospiteranno anche un festival culinario con chef stellati come Massimo Viglietti, Jacques Rolancy, Michaël Fulci ed Émilien Brietz, pronti a svelare i loro segreti gastronomici.
Eventi speciali e feste notturne
Il 12 dicembre, la Fête de la Sainte-Lucie illuminerà l’esplanade Saint-Philippe con una colorata parata e un goûter per i bambini. Il 26 dicembre, la serata Moon Boots trasformerà il villaggio in una vera e propria pista da sci.
Infine, il 30 dicembre, la serata "En attendant Sylvestre" chiuderà le celebrazioni con un brindisi collettivo in attesa del 2026.
Divertimento per i più piccoli
Grandi giochi in legno, passeggiate a dorso d’asino tra le vie del paese e discese in slittino garantiscono momenti di gioia e risate ai bambini di tutte le età.
Un dicembre da non perdere
Con mercatini scintillanti, laboratori del Père Noël, parate fiabesche e delizie gastronomiche, Biot conferma il suo ruolo di meta imperdibile per il Natale sulla Costa Azzurra.
Ogni angolo della città vibra di festa e meraviglia, invitando i visitatori a vivere appieno la magia delle feste.