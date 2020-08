Là dove comincia la vita: 54 immagini del grande fotografo Greg Lecoeur

Il fotografo “animalier” Greg Lecoeur propone alcune fotografie del nostro ricco Mediterraneo alla Maison de l'Environnement fino al 12 settembre 2020.

La mostra è intitolata “Un souffle en Méditerranée. Ici commence la vie”.

Le immagini del fotografo di fama mondiale, originario di Nizza, sottolineano l'urgenza di proteggere il Mediterraneo, che ospita il 10% della biodiversità marina mondiale.



Anche se rappresenta meno dell'1% della superficie oceanica del mondo, il “Mare Nostrum” è una grande casa per un'ampia varietà di specie ed è un collegamento essenziale nell'equilibrio del nostro ecosistema.



Preoccupato per il futuro del mondo marino, Greg Lecoeur dedica la sua vita alla ricerca di momenti emblematici, incontri con la fauna sottomarina, per dimostrare attraverso le vertiginose foto tutta la potenza e la fragilità del mare e dei suoi abitanti.



Le 54 fotografie in mostra condurranno grandi e piccini in un vasto, fragile e poco conosciuto universo e i bambini potranno anche partecipare a un quiz che consentirà di ottenere un “dono” a sorpresa.



Greg Lecoeur è un fotografo subacqueo professionista, autore di numerose pubblicazioni sulle immersioni in Francia e all'estero.



Appassionato del mondo vivente, si sposta fra gli oceani alla ricerca di immagini insolite del mondo marino. Nel 2016, il suo lavoro è stato riconosciuto in tutto il mondo dalla National Geographic Society, che lo ha nominato Photographe Nature de l’Année.



Qualche mese fa, una delle sue foto scattate dalla Baia degli Angeli con il giornalista Hugo Clément raffigurante una razza intrappolata in una rete persa è diventata virale sulle reti sociali .



La Maison de l’Environnement si trova in Avenue de Castellane 31 a Nizza.