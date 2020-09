La natura in tutto il suo fascino: quatto fotografi al Parc Phoenix di Nizza

La Natura in tutto il suo fascino: fino al 1° novembre 2020, il Parc Phoenix invita a scoprire quattro artisti che consento di effettuare un viaggio intorno al mondo alla scoperta delle meraviglie della natura.

“Empus Art” di Thibault Andrieux - Sala Prairial

La fotografie consentono di scoprire, molto da vicino, la natura, e soprattutto il mondo nascosto e sconosciuto degli insetti. L’autore è un entomologo, specializzato in insetti terrestri e artropodi, ha iniziato la fotografia nel 2010 e utilizza lenti macro per osservare questo microcosmo che vive davanti ai nostri occhi. Un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di proteggere l'equilibrio della biodiversità, essenziale per il nostro futuro.



"Au plus près des dragons" di Nicolas Cegalerba - Sala Prairial

Chi dice che i draghi non esistono? Nicolas Cegalerba, fotografo professionista specializzato in reportage naturalistici e ambientali dal 2006, dimostra che, invece, esistono accompagnandoci alla scoperta dei draghi di Komodo, sulle aride terre del Parco Nazionale di Komodo. Sotto la sua scorza robusta, questo rettile è minacciato di estinzione e sta diventando sempre più raro.



"L’orée des Mondes" di Jean-Joaquim Crassous - Sala Floréal

Jean-Joaquim Crassous propone un viaggio alla scoperta del Parco Nazionale del Mercantour, della terra ghiacciata dell'Islanda o dei laghi e delle foreste delle Dolomiti. I giochi di luce immortalati grazie alla pazienza di questo “pellegrino della natura” ci dimostrano ancora una volta quanto siano ricchi i nostri paesaggi: creazioni uniche simili a dipinti.



“Rencontre avec les esprits” di Emmanuel Juppeaux - Sala Floréal

Un viaggio alla volta di Gribell Island, un piccolo pezzo di terra nell'arcipelago delle Îles Princesse Royale nel Canada occidentale, dove Emmanuel Juppeaux ha posato la sua macchina fotografica per immortalare l'orso Kermode, una delle specie più rare del pianeta. Un incontro favoloso tra un animale potente e un fotografo appassionato di montagne e viaggi, le cui fotografie oggi illustrano molti articoli di stampa.



Il Parc Phoenix si trova all’Ovest della Promenade des Anglais al numero 405 ed è aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 18.