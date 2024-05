Riapre il Maona Monte-Carlo, dove ogni sera la vita è una festa

Appena cala la sera, lo spirito festivo e frizzante della Riviera si risveglia a Monaco. Glamour, gioioso, deliziosamente vintage, Maona Monte-Carlo ricorda ogni sera che la vita è una festa. Una festa che, ovviamente, si celebra sul bordo dell’acqua.

Una bella storia

Anni ‘60. Monaco è la destinazione ricercata e glamour per eccellenza, dove le più grandi star del cinema, della musica o degli affari si danno appuntamento. Nel 1962, il cabaret Maona Monte-Carlo apre i battenti: esuberante, stravagante, irriverente, è il luogo dove incontrarsi per celebrare i piaceri dell’estate. Jerry Lewis, Joséphine Baker, Omar Sharif, Liza Minnelli, Michael Caine, Yves Montand o Arthur Ashe… vedette e icone festeggiano e vivono la dolce vita nelle serate d’estate.

Dolce vita monegasca

Oggi, Maona Monte-Carlo reinventa lo spirito leggero e spensierato degli anni ‘60. Cosa lega il Maona Monte-Carlo di ieri e quello di oggi? La stessa filosofia. Condividere la felicità e il piacere della buona compagnia. Cogliere l’essenziale, la quintessenza di quegli anni radiosi. Rivisitarne i codici, per offrire ai nottambuli un’esperienza pop e frizzante. Tessuti, cuscini con stampe, frange, vimini e colori caldi: Maona Monte-Carlo gioca senza paura con i colori e i tessuti!

Quando la festa si declina senza tempo

La musica che suona nel cuore di Maona Monte-Carlo è deliziosamente vintage. Qui, il programma musicale cambia nel corso della serata. Jazz lounge con una playlist a opera di Bon Entendeur, piano live, voce soul con l’esibizione live di una vedette e DJ set elettronico e disco per ballare fino a notte fonda… Dal Bar Sauvage alla pista di danza passando per la terrazza, il piano, la sala da pranzo o la Tam-Tam Room, la musica è protagonista e la festa fa strage di cuori. Sorrisi, risate, foto sublimi in un ambiente magico... La fabbrica dei giorni felici e dei ricordi indimenticabili è in moto. Domani è un altro giorno. Il futuro può attendere. Questa notte si fa festa!

