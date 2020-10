Il Ballet Nice Méditerranée offre un grande spettacolo all’Opéra Nice Côte d'Azur (Video)

Sotto la guida del suo direttore artistico Éric Vu-An, il Ballet Nice Méditerranée ha dimostrato, per undici anni, la sua capacità di passare senza problemi da un registro all'altro a seconda degli spettacoli.



Una nuova dimostrazione delle molte sfaccettature del talento di questa troupe è data da un programma in tre parti proposto sul palco dell'Opera in sei occasioni fino al 15 ottobre 2020.



Primo passo con Cantate 51, balletto senza tempo firmato dal “grande” Maurice Béjart.





Raramente la danza si è dimostrata un'arte così divina come in quest'opera che trabocca di gioia anche nella musica di Johann Sebastian Bach che propone il tema dell'Annunciazione. L'angelo appare a Maria e predice la nascita di un figlio che sarà un'incarnazione divina.



La seconda parte proporrà il “Pas de deux” di Belong nella coreografia di Norbert Vesak.



Il pas de deux è una performance di due ballerini le cui menti sono all'unisono e che, con il proprio corpo esprimono questa fusione. Belong è un monumento in questa materia e Norbert Vesak offre un'esperienza indimenticabile.



Per concludere lo spettacolo, il balletto porta il pubblico alle porte dell'inferno con Le Ballet de Faust nella coreografia di Eric Vu An. Faust è il giocattolo di un Mefistofele che padroneggia l'arte del movimento come nessun altro. Una vera sfida per i ballerini, il questo Ballet de Faust concede un momento di intrattenimento da non perdere.



Lo spettacolo sarà proposto all’Opéra Nice Côte d'Azur in Rue Saint François de Paule 4, nel Vieux Nice