Il treno collega di nuovo l’Italia con Tende, intanto la Cuneo – Nizza si avvicina alla testa del concorso del FAI “I luoghi del cuore”. Votiamola! (Video)

Due buone notizie, finalmente, per l’Alta valle Roya e arrivano tutte e due dalla linea ferrata, quella Cuneo – Nizza che, almeno fino a qualche settimana fa, non era ritenuta da tutti una linea di comunicazione strategica per i collegamenti internazionali ed anche per i trasporti nella Valle del Sud Est francese.

Da ieri è nuovamente percorribile un tratto della linea ferroviaria da Cuneo a Limone Piemonte e da qui fino a Saint-Dalmas: anche la cittadina di Tende e quella di Brigue sono dunque nuovamente raggiungibili, almeno dall’Italia.



Al momento sono previsti due treni il giorno con partenza da Cuneo alle 7,50 (arrivo a Saint Dalmas alle 10,18) e alle 14,41 (arrivo a Saint Dalmas alle 17,06). Il percorso inverse prevede partenze dalla stazione francese alle 10,57 (arrivo a Cuneo alle 13,19) e alle 18,56 (arrivo a Cuneo alle 21,19).

I tempi sono dilatati in quanto, in Francia, SNCF ha imposto una velocità non superiore a 30 chilometri all’ora, ridotta in alcuni tratti a 10 chilometri orari.

In ogni caso l’isolamento è rotto e, via ferrovia, a Tende potranno giungere soccorsi ed aiuti e il personale italiano, impegnato soprattutto a livello infermieristico nelle strutture al di là delle Alpi, avrà una strada per rientrare a casa senza doversi sobbarcare uno spostamento in elicottero fino a Nizza, come il nostro giornale ha raccontato nei giorni scorsi.

La seconda buona notizia viene dal web: la linea ferroviaria è in lizza per il concorso i “Luoghi del cuore” promosso dal FAI e l’ultima rilevazione la dà al secondo posto assoluto con poco più di mille voti di distacco dal primo in classifica il Castello e Parco di Sammezzano.