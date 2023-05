"La Descrizione dell'Egitto" è un tesoro: si può scoprire a Mentone

La città di Mentone custodisce un raro tesoro per bibliofili, "La Descrizione dell'Egitto", opera di eccezionale qualità scientifica e artistica, prima edizione imperiale di cui restano in Francia solo tre esemplari (gli altri due appartengono alle biblioteche del Senato e l'Ecole Polytechnique).

La copia di Mentone è un dono reale che Luigi XVIII fece al tenente generale Louis Partouneaux, conte dell'Impero e della Restaurazione, cittadino di Mentone, e che i suoi eredi offrirono a loro volta alla città.

Questa monumentale opera, iniziata nel 1809 e completata nel 1825, presenta un inventario completo di questo territorio come lo hanno potuto scoprire i 167 studiosi che accompagnarono Bonaparte durante la campagna d'Egitto del 1798 - 1801: architettura, monumenti antichi e moderni, tecniche , Scienze naturali.

La storia di questo paese fino ad allora poco conosciuto è raccontata in modo magistrale da tutti questi studiosi, la cui opera ha gettato le basi della moderna egittologia. Champollion ne trasse gli elementi che gli permisero di decifrare i geroglifici.

È anche una formidabile avventura editoriale di oltre 20 anni, testi e tavole, frutto del lavoro di disegnatori, incisori, stampatori d'eccezione, su nuovi formati editoriali.

La Società delle Arti e delle Lettere e Grandi Conferenze di Mentone e la sua presidente Marie-José RIZZI hanno ritenuto importante mettere in luce a un vasto pubblico questi rarissimi volumi, che sono all'origine della moderna egittologia, attraverso una mostra di sessanta fotografie che riproducono gran parte delle tavole originali dell'opera (con l'autorizzazione del comune di mentone), nonché una serie di conferenze.

La mostra si svolgerà dal 9 maggio al 7 giugno presso il Palais des Ambassadeurs, 3 rue Partouneaux, Mentone. L'ingresso è gratuito. Sabato 13, 20 e 27 maggio alle ore 15 saranno organizzate visite guidate alla mostra. Questa sarà l'occasione per scoprire con la relatrice e curatrice della mostra Christine DIDIER la genesi e la posterità di quest'opera unica.



Sempre al Palais des Ambassadeurs, sabato 6 maggio, si svolgerà un simposio, composto da cinque relazioni di egittologi e accademici francesi, tutti autori di opere scientifiche o di pubblico in generale, relatori e consulenti di canali televisivi culturali (programma congiunto).



Questo simposio e questa mostra saranno preceduti da una conferenza inaugurale "Nascita e sviluppo dell'Egitto faraonico", di Amandine Marshall, venerdì 5 maggio alle 16:00.