Per la quarta volta a Monaco il raduno franco monegasco "Manutenzione dei Penitenti"

Sabato 4 e domenica 5 maggio, Monaco riceverà, per la quarta volta dalla sua fondazione (1926), la "Manutenzione dei Penitenti", raduno eccezionale di numerosi Penitenti di Francia e di Monaco.

Come scrive S.A.S. il Principe Alberto II, per questa occasione: "Quest'anno la venerabile Arciconfraternita della Misericordia, nata dalla volontà del mio nonno, il Principe Onorato II, nel 1813, di fondere la Confraternita dei penitenti bianchi con quella dei Penitenti neri, avrà per la quarta volta l'onore e il privilegio di organizzare questa riunione annuale. In qualità di Priore d'Onore di questa Arciconfraternita non posso che rallegrarmene".

La Manutenzione

Essa ha lo scopo di stabilire legami di cooperazione e di aiuto reciproco tra le diverse Confraternite di Penitenti di Francia e del Principato di Monaco.



Dalla fine del XIX secolo, sotto l'egida del Cardinale de Cabrières e di Frédéric Mistral, le Confraternite di Penitenti hanno voluto raggrupparsi: questo progetto fu realizzato pienamente nel 1926. Dal 1962 sotto l'impulso del Gran Maestro, il Conte Josserand di Saint Priest d'Urgel †, si tiene ogni anno una riunione dell'insieme delle Confraternite di Penitenti: la Manutenzione.



La Manutenzione intrattiene rapporti fraterni con le Confraternite dei Penitenti dei Paesi vicini, in particolare della Spagna e dell'Italia. Essa favorisce la ripresa e lo sviluppo delle Confraternite di Penitenti.



La Manutenzione vigila affinché le Confraternite dei Penitenti rimangano fedeli alla loro triplice vocazione: santificazione personale, manifestazione pubblica della fede,

partecipazione attiva alle opere di carità essendo in stretta comunione con i loro vescovi e la Sede Apostolica.

La processione

Il banner della Manutenzione o Labarum apre la processione della Manutenzione.

Lo stendardo del Labarum ricamato nella "Cappa magna" del cardinale de Cabrières, fondatore della Manutenzione, è una replica dello stendardo militare adottato da Costantino, primo imperatore romano a convertirsi al cristianesimo. L'asta a croce è sormontata da una corona imperiale che circonda il cristianesimo, simbolo cristiano formato dalle due lettere greche X e P che sono le prime due lettere della parola Cristo in greco.

Sotto i tre medaglioni contenenti i ritratti dell'imperatore Costantino e dei suoi due figli si legge, ricamata in lettere d'oro, il motto in latino "In hoc Signo vinces", che significa "vincerai con questo segno". Sotto, da una parte e dall'altra, due date: 313, data dell'editto di Milano o editto di Costantino, che concede ai cristiani la libertà di culto, e 1913, data della celebrazione da parte delle confraternite del 16º centenario della conversione di Costantino.

PROGRAMMA

Sabato, 4 maggio 2024

11.00 - 14.00 Accoglienza delle confraternite alla Cappella della Visitazione, Place de la Visitation a Monaco-Ville

15.00 Assemblea generale dei membri dell'ufficio e dei rappresentanti di ogni confraternita nella Cappella della Misericordia.

Assemblea plenaria nella Cappella della Misericordia

Aperitivo d'onore nel cortile della scuola elementare FANB, offerto dal Comune di Monaco (su invito)

Concerto d'organo alla Cattedrale di Monaco (gratuito e aperto a tutti)

Domenica, 5 maggio 2024

Raduno delle confraternite davanti alla Cappella della Visitazione

Partenza della processione attraverso le strade di Monaco-Ville

Messa Pontificia alla Cattedrale di Monaco

Saluto del Santissimo Sacramento nella Cappella della Misericordia