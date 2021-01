La Pizzeria Senese di Sanremo è sempre operativa e vi aspetta, in attesa di riaprire, con un nuovo concept e nuove prelibatezze

Il team della Pizzeria Senese durante questo periodo di chiusura deciso dall'ennesimo Dpcm è rimasto operativo definendo nuovi progetti con l'intento di fornire alla clientela un servizio che sia sempre superiore alle aspettative. In attesa di poter riaprire nuovamente per il vostro pranzo di lavoro, per una pizza cotta con forno a legna con ingredienti speciali da asporto, ha realizzato un nuovo menù ricco di novità, ingredienti e abbinamenti culinari particolari, dedicati alla stagione invernale, tutti da provare. Lo staff vi aspetta per farvi scoprire tutte le novità del nuovo concept e per deliziarvi con nuove emozioni sensoriali e gustative create dallo Chef Gianni Senese.

“Abbiamo approfittato di questo periodo – ci ha spiegato Gianni Senese, patron della rinomata Pizzeria Senese - per ultimare dei lavori già in corso e soprattutto per implementare l'offerta e per soddisfare ancora di più il gusto di chi ama la “Vera Pizza”. In questo lungo periodo abbiamo comunque cercato di essere a casa vostra in modo professionale offrendo un servizio di asporto ed allargando l'offerta dei nostri prodotti anche al gluten free. Al più presto speriamo di farvi rivivere il piacere di gustare la nostra offerta gastronomica che rispecchia l'innovazione e la semplicità che ci identifica, con la genuinità dei nostri prodotti a km 0. Il nostro orto privato si è nel frattempo arricchito di nuove primizie e ortaggi di stagione che i clienti potranno scegliere di portare nel loro piatto. Ovviamente abbiamo continuato ad attuare tutte le norme di sicurezza sanitaria e abbiamo curato molto la freschezza e la qualità delle portate destinate all'asporto. Siamo vicini a tutti con il cuore ed il pensiero in questo difficile momento della nostra vita e nonostante tutto siamo fiduciosi in una prossima ripresa, nella speranza che l'emergenza sanitaria rimanga solo un brutto ricordo.

Vi aspetto presto qui da noi e concludo dicendo che ci sono grandi novità in arrivo. Pertanto, vi preghiamo di saper aspettare e sarete sicuramente ripagati dall'attesa”.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni vi invitiamo a chiamare al 0184 189 7825 oppure visitando la pagina Facebook e Instagram