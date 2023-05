Ligue 1. Il Monaco cerca la vittoria ad Angers e spera in un favore dal Nizza opposto al Rennes

L’esito dei due recuperi che vedevano scendere in campo le due formazioni impegnate sabato scorso nella finale di Coppa di Francia ha ulteriormente consolidato la classifica.

La vittoria del Lens a Tolosa rende ancora più precaria la posizione del Monaco, che per accedere alla Champions dovrebbe recuperare ben otto punti proprio sul lanciatissimo Lens ed intanto deve pensare a difendere il “tesoretto” di 2 punti sul Lille per accedere almeno all’Europa League.

I monegaschi, reduci da due sconfitte consecutive, hanno l’opportunità di conquistare tre importantissimi punti nella trasferta di Angers, contro una formazione ormai matematicamente retrocessa.

L'altro recupero, disputato ieri sera, era uno scontro diretto per la salvezza e il Brest ha nettamente superato il Nantes che ora rischia davvero.

In coda oltre all’Angers, sono praticamente retrocesse l’Ajaccio e il Troyes, mentre si lotta ancora per evitare il quart’ultimo posto che conduce direttamente alla Ligue 2.



Nel prossimo fine settimana verrà disputata la trentaquattresima giornata del campionato di Ligue 1.

Tre le gare, tutte importanti, che saranno giocate sabato 6 maggio .

Innanzi tutto lo scontro tra le due formazioni che “vogliono” accedere alla Champions: il Lens riceverà il Marsiglia, si gioca non solo per partecipare alla Champions, ma anche per il secondo posto in classifica che evita i turni preliminari.

Il Nizza riceverà il Rennes che è ancora in corsa per un posto in Conference League e, con obiettivi ancora più ambiziosi, il Lille scenderà in campo a Reims.