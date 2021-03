La camicia: eleganza e sportiva senza paragoni

La camicia rappresenta da sempre l'eleganza e la formalità, ma oggi sa essere il valido alleato di coloro che amano la sportività, specialmente in quei contesti dove è quasi necessario; quali? Avete mai pensato al giocatore di golf, oppure al velista alle prese con il timone della sua splendida barca? In questi casi possiamo convenire che una camicia possa presentare decisamente meglio rispetto a una semplice maglietta, almeno dove non bisogna indossare qualcosa di più pesante a causa del maltempo. Vediamo cosa s'intende per camicia sportiva e quali sono i modelli migliori per ostentare un look dinamico e chic allo stesso tempo.

La camicia è un esempio di versatilità

La camicia è un capo intramontabile che ha dalla sua una grande versatilità, intesa come la capacità di essere adattabile a molteplici contesti, da quello tipico elegante a quello Urban Style attualmente di gran moda; tuttavia, anche il mondo dello sport non può fare a meno di ringraziare questo indumento, ben rappresentato in Italia da marchi del calibro di Camicissima, il brand di riferimento per quanto riguarda la camicia sportiva e una moltitudine di modelli differenti. Ma come fare per distinguere le camicie che possono essere definite sportive o adeguate a un utilizzo similare?

Le camicie Non Iron prodotte dal brand italiano potrebbero essere le prime candidate, grazie alla loro leggerezza, traspirabilità e alla qualità di non stropicciarsi mai neppure assumendo posizioni particolarmente scomode; questi modelli non necessitano di stiratura per via di un trattamento alla formaldeide che rende le fibre più rigide quel tanto che basta per evitare la formazione di grinze. In ogni caso, il cotone che costituisce le camicie Non Iron Camicissima garantisce comfort nei movimenti e soprattutto un look straordinario, il massimo per i velisti, i golfisti e una lunga serie di sportivi che vogliono sempre ostentare il loro lato più chic.

I meno convinti possono sempre optare per delle alternative; le camicie Giro Inglese sfoggiano un particolare tessuto brillante che lascia trasparire un motivo a nido d'ape; parliamo di una fibra leggera ed elastica, contraddistinta da una buona porosità, l'ideale per fare sport senza sudare e sfoggiare con stile un look da autentico professionista.

Le camicie in lino sono invece un classico che ben si adegua a una miriade di situazioni; del resto, da questo materiale ci si possono aspettare solo pregi. Il lino è perfetto anche per la camicia sportiva proprio per le sue caratteristiche di traspirabilità, comfort e leggerezza.

Mille motivi per indossare una camicia sportiva

In un contesto lussuoso dove i particolari fanno la differenza, anche gli sportivi più tenaci non devono rinunciare al look; è un po' come frequentare quei locali a numero chiuso dove, è proprio il caso di dire, l'abito fa il monaco. La camicia esprime eleganza anche nell'ambito sportivo, nonché ordine e pulizia, una serie di qualità dovutamente apprezzate da tutti, specialmente in una località dove ognuno sa ben presentare la sua indubbia personalità. Laddove s'indossano un paio di pantaloni dalla firma prestigiosa e calzature all'altezza della situazione, diventa davvero difficile rinunciare alla camicia e alla sua bellezza; non esiste maglia che possa esprimere le stesse emozioni e sappia sortire quel pizzico di sorpresa che esercita un indubbio fascino nell'osservatore.

La camicia moderna viene proposta in tantissimi colori, anche fantasia se qualcuno preferisce l'eccentricità al conformismo; pertanto ci si può davvero sbizzarrire con la certezza di non sfigurare mai, purché si scelga un prodotto fabbricato con materiali naturali al 100% com'è abitudine di Camicissima, un marchio storico che ha nel know how e nella tradizione i suoi punti di forza. Ed è proprio la tradizione a essere un valore aggiunto in un ambiente di lusso che, ovviamente, rischia solo di peggiorare se si espone a inutili sperimentazioni.

Ci sono dei luoghi dove la moda comincia ed è già scritta: la camicia è tutt'ora una certezza per chiunque la indossi e non esprime altro che il meglio di sé stessi.