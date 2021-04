Luce e gas, ‘ubroker’: 'con la formazione creiamo occupazione'

In un mercato sempre più competitivo e affollato quale quello dell’energia, la differenza passa attraverso la qualità dell’informazione e della formazione.

Lo sa bene ‘uBroker Srl’, prima multiutilities company italiana ad aver azzerato le bollette di luce e gas, Canone Rai e accise incluse, capace di creare non solo benessere e risparmio per chi la sceglie come partner di fiducia per le proprie forniture energetiche, ma anche nuovo reddito con cui migliorare il proprio tenore di vita e raggiungere nuovi obiettivi.

Una realtà multipotenziale solida e in costante espansione che dal 2015 a oggi ha prodotto un volume d’affari aggregato pari a oltre 85 milioni di euro, e dà lavoro giornalmente a più di 50 dipendenti diretti, con una rete diffusa in tutto il territorio nazionale di oltre 1.000 fra collaboratori commerciali, consulenti e professionisti.

L’azienda fondata da Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani, infatti, ha fondato e costruito il proprio successo sul ricorso costante e crescente alla formazione quale strumento di crescita per migliorare le prestazioni e le performances degli operatori del settore che si interfacciano giornalmente con clientela e utenza. Un network marketing coeso, efficace ed efficiente, settore in cui l’Italia detiene il primato in Europa. Perché il network marketing è il vero smart working . “Crediamo che la strada per il successo passi necessariamente attraverso un corretto grado di competenza”, esordisce Cristiano Bilucaglia, Presidente di ‘uBroker Srl’. “In un momento storico in cui massima è l’attenzione ai consumi, e le risorse e le disponibilità ridotte, diventa fondamentale preparare al meglio e in piena consapevolezza i nostri professionisti perché possano interfacciarsi con risultato nel contatto con il mondo esterno, fornendo le migliori soluzioni per le più svariate esigenze”, aggiunge.

“Grazie agli innumerevoli strumenti tecnologici che forniamo alla nostra rete di collaboratori infatti, abbiamo reso il network marketing il vero emblema dello smart working. In uBroker oggi tutti possono lavorare da casa e trasformare la loro vita in totale sicurezza” ci tiene a sottolineare il Presidente.

“Puntiamo fortemente soprattutto sulla formazione costante on line, stante la pandemia in corso affidata a seri e riconosciuti professionisti per creare occupazione, in quanto il modello di business di ‘uBroker Srl’ si fonda proprio sul ricorso a dinamiche evolutive che presuppongono aggiornamenti continuativi per offrire un servizio sempre migliore alla platea di consumatori. E che, soprattutto, consente anche a ogni singolo cliente di diventare parte attiva del mondo ‘uBroker’ contribuendo alla crescita del network delle bollette azzerate, facendosi testimonial attivo del benessere e delle opportunità di risparmio sperimentate direttamente e incrementando così le proprie opportunità economiche personali inserendosi correttamente, in maniera integrata e strutturata, in un contesto organizzato e producente che trasforma le fatture di luce e gas in una concreta opportunità di guadagno e crescita personale”, conclude Cristiano Bilucaglia, altresì stimato mecenate e benefattore da sempre in prima linea nell’assicurare “sostegno diretto alle nuove povertà e alle realtà culturali e solidali più meritevoli del territorio italiano, secondo quel doveroso e sano principio della redistribuzione della ricchezza con cui è possibile riscrivere la storia partendo dal proprio orizzonte quotidiano di vita e di azione”.

Tutte le informazioni sui siti ubroker.it, scelgozero.it e zeroacademy.it, all’interno dei quali è possibile reperire contenuti idonei a chi lavora da casa e fa network.