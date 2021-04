Ligue 1: sempre bagarre in testa, il Monaco non molla…le altre nemmeno

La sfida al vertice del torneo di Ligue 1 continua anche dopo la trentaduesima giornata .

Vince la capolista Lille a Metz e non fa di meno il Paris Saint Germain a Strasburgo. Vincono anche le altre due “grandi”, il Monaco con il fanalino di coda Digione e il Lione con l’Angers.

La classifica generale, nelle prime quattro posizioni, non subisce dunque terremoti. Mentre in coda solo più la matematica tiene in vita le speranze del Digione, mentre la lotta per evitare le altre due piazze vede impegnate sostanzialmente tre squadre: Nantes, Nimes e Lorient.



Mezzo passo falso in casa per il Nizza che non va oltre il pareggio con il Reims, una gara che “pesava” parecchio sulla classifica con le due compagini a giocarsi gli ultimi spiccioli di speranza di staccare un biglietto per una coppa europea.

Chi invece non ha buttato via l’occasione è stato il Lens, saldamente quinto, grazie alla vittoria su un Lorient che torna a tremare.

Chi si è tolto, forse definitivamente, da ogni impiccio è il Saint Etienne che, grazie alla vittoria pesante sul Bordeaux, raggiunge quota 39 punti che dovrebbe rappresentare quella della salvezza.

Brutta sconfitta, anche se era nelle previsioni, per il Nantes a Rennes così come serve a ben poco il pareggio strappato dal Nimes a Brest.



Sono stati effettuati i sorteggi per i quarti di finale di Coppa di Francia, le gare si disputeranno tra il 20 e il 21 aprile 2021.

Il sorteggio non è stato particolarmente favorevole per il Monaco. Questi gli abbinamenti :

Olympique Lyonnais - Monaco

Paris Saint Germain - Angers

Canet-en-Roussillon - Montpellier

Rumilly Vallières – Toulouse.

Domani, martedì 13 aprile , intanto il Paris Saint Germain riceverà il Bayern di Monaco per l’incontro di ritorno dei quarti di finale di Champions. L’incontro di andata se lo sono aggiudicati i francesi col risultato di 2 a 3.

La trentatreesima giornata del campionato di Ligue 1 inizierà venerdì 16 aprile con l’incontro tra i primi della classe del Lille e il Montpellier.

Sabato 17 aprile sono in programma incontri di non eccelsa importanza ai fini della classifica: Angers – Rennes e Marsiglia – Lorient.

Nemmeno domenica 18 aprile propone incontri che sui preannunciano come decisivi per la classifica. Proprio da una giornata come questa, sulla carta tranquilla, potrebbero però giungere delle sorprese, soprattutto per quanto concerne la lotta per salvezza e le sfide per agganciare un posto nelle Coppe Europee.

Il Nizza andrà a far visita al Digione, ultimo in classifica e il Monaco sarà impegnato in una trasferta ben più impegnativa sul terreno di una nobile decaduta quale è il Bordeaux.

L’ultima delle squadre del Mediterraneo, il Nimes, riceverà lo Strasburgo: unica gara che vede coinvolte, in uno scontro diretto, due compagini dalla posizione “traballante”.