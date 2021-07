Carnevale di Nizza 2022 "Re degli animali" , aperte le selezioni per designare “Conti e contesse”

Siamo in piena estate, ma già si pensa alla prossima edizione del carnevale di Nizza: un evento imperdibile, il Carnevale di Nizza è il 1° Carnevale in Francia e uno dei più famosi al mondo con i Carnevali di Rio e Venezia. Ogni anno attira centinaia di migliaia di spettatori, francesi e internazionali, generando quasi 30 milioni di euro di benefici economici.

Tradizionalmente, la città di Nizza designa ogni anno la sua Regina del Carnevale e le sue “delfine” per aprire le battaglie dei fiori.

Novità dell'edizione 2022: la Città di Nizza si è accordata con Kiss International Productions (associazione specializzata in eventi di beneficenza, sociali, umanitari e culturali) per organizzare le elezioni dei Conti e Contesse dei sei territori cittadini.

Le dodici persone elette parteciperanno, a loro volta, all'elezione finale del Re e della Regina del Carnevale 2022 “Re degli Animali”.

I Conti e le Contesse eletti diventeranno ambasciatori per i rispettivi territori e parteciperanno a varie cerimonie ed eventi culturali durante il loro anno di regno. Un modo originale e innovativo per promuovere i quartieri e il patrimonio di Nizza.

Le nizzarde e i nizzardi, se maggiorenni, sono invitati ad iscriversi alla selezione.

Il modulo per l’iscrizione si può scaricare cliccando su

https://web.nice.fr/formulaires/elections-carnaval-2022/